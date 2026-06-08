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PLIEGOS

Neuquén: Rolando Figueroa oficializó sus nombres para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas

Uno es un hombre de confianza del gobernador y el otro fue candidato del MPN a la intendencia de Chos Malal. Los pliegos ya se giraron a la Legislatura.

Letra P | Laura Loncopan Berti
Por Laura Loncopan Berti
Neuquén: Rolando Figueroa oficializó sus nombres para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas
Neuquén: Rolando Figueroa oficializó sus nombres para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas

Juan Carlos Pintado y Diego Nicolás De Vega son los nombres elegidos por el gobernador Rolando Figueroa para cubrir las dos vacantes en el Tribunal de Cuentas de Neuquén. El oficialismo buscará que sus pliegos sean aprobados por la Legislatura antes del receso invernal de julio.

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El mandatario hizo el anuncio hoy en una conferencia de prensa en el auditorio de Casa de Gobierno. “Tienen la experiencia, tienen la preparación. ¿Por qué no?”, respondió consultado en torno a los motivos que habían incidido en la selección.

Pintado es abogado y contador. Con 59 años recorrió todas las oficinas del Estado provincial. Fue director de Rentas y funcionario en los ministerios de Seguridad, Salud, Infraestructura y Desarrollo Humano. Ya ejerció como vocal del Tribunal de Cuentas entre 1999 y 2005.

Figueroa lo conoce desde hace tiempo. Lo convocó para que sea su asesor legal y prosecretario administrativo cuando él era vicegobernador, en la primera gestión de Omar Gutiérrez. Actualmente tiene a su cargo la direccción de Gobiernos Locales de la provincia.

Acuerdo con el MPN

De Vega es un contador mucho más joven. Tiene 43 años, pero ya trabajó como asesor en Taquimilán y Las Ovejas, dos localidades del norte neuquino. Fue secretario de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal desde 2013 hasta 2023, cuando el Movimiento Popular Neuquino (MPN) lo ungió candidato a intendente de la ciudad. Tenía la misión de suceder a Hugo Gutiérrez. No lo logró.

Integraba la Lista Azul y respaldaba a Marcos Koopmann cuando cayó frente a Nicolás Albarracín, el candidato impulsado por Figueroa. Su nominación debe leerse como parte de los acuerdos de gestión que el gobernador aceita con su partido de origen. De hecho lo reconoció como un viejo “candidato opositor” en la conferencia de prensa del lunes.

Día del Periodista Rolando Figueroa Neuquén
Figueroa anunció el envío de los pliegos paara el Tribunal de Cuentas de Neuquén durante un acto de agasajo por el Día del Periodista que se desarrolló en el Auditorio de Casa de Gobierno.

Figueroa anunció el envío de los pliegos paara el Tribunal de Cuentas de Neuquén durante un acto de agasajo por el Día del Periodista que se desarrolló en el Auditorio de Casa de Gobierno.

El debate en la Legislatura de Neuquén

Los pliegos ya ingresaron a la Legislatura y tomarán estado parlamentario esta misma semana. El paso siguiente es que ambos sean entrevistados en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Si logran despacho, las designaciones se votarán en las últimas dos sesiones de junio.

El Tribunal de Cuentas es un organismo de control que tiene cinco miembros. Su función es la de aprobar o desaprobar las rendiciones de todos los poderes públicos y municipios, obligados a remitirlas anualmente.

Los integrantes son designados directamente por el Poder Ejecutivo provincial, pero requieren contar con el acuerdo de la Legislatura. El oficialismo no debería tener problemas en aprobarlo, ya que estos nombramientos no necesitan una mayoría agravada.

Más allá de tratarse de los primeros nombres propuestos por Figueroa, el gobernador tuvo injerencia directa sobre dos de los tres integrantes que completan el tribunal. El presidente del cuerpo Juan Carlos Dirr y el vocal Marcelo Raimondo fueron nominados en 2023 por Gutiérrez, luego de que Figueroa ganara las elecciones y con su aval pleno.

De hecho, Dirr era defensor público penal de Chos Malal y renunció al Poder Judicial. Su primera experiencia laboral fue en la subsecretaría de Juventud que condujo el actual gobernador.

La única designación de la que no participó fue la de Ana Esteves, que ejerce como vocal desde 2010 y es prima del exgobernador Jorge Sapag.

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