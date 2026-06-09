Galeno amplía su presencia en la Patagonia: inauguró un sanatorio de alta complejidad en Neuquén

Galeno crece en la Patagonia con la inauguración del Sanatorio de la Trinidad en Neuquén

Galeno inauguró en Neuquén un sanatorio de alta complejidad con capacidad para 120 camas y servicios especializados. La apertura refuerza la presencia de la prepaga en la Patagonia , una región donde crece la demanda de atención médica vinculada al desarrollo económico por Vaca Muerta .

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La compañía, una de las prepagas más importantes del país, puso en marcha un nuevo Sanatorio de la Trinidad en la capital neuquina, con el objetivo de ampliar la oferta de prestaciones médicas y fortalecer su red asistencial en el sur del país.

El edificio cuenta con más de 20.000 metros cuadrados y dispone de 120 camas de internación distribuidas entre clínica médica, maternidad, pediatría y áreas de cuidados críticos.

Dentro de esa capacidad, incorpora 32 habitaciones individuales para terapia intensiva de adultos, 16 camas de terapia intensiva pediátrica y 19 camas de neonatología para distintos niveles de atención.

La apertura forma parte de una estrategia orientada a acercar prestaciones de alta complejidad a una región donde muchos tratamientos todavía requieren derivaciones hacia otros centros urbanos.

La expansión de Galeno en Neuquén

Ubicado en un sector estratégico de la ciudad, el complejo fue desarrollado en cuatro niveles y diseñado para optimizar la atención de pacientes y el trabajo de los equipos médicos.

La institución incorporó circuitos diferenciados para pacientes, profesionales e insumos, con el objetivo de mejorar la organización interna y agilizar la prestación de servicios.

La guardia quedó dividida entre atención de adultos y pediatría e incluye seis consultorios de atención inmediata, cuatro boxes de observación y dos shockrooms.

La oferta asistencial suma especialidades como clínica médica, cirugía, cardiología, pediatría, ginecología y obstetricia, además de servicios ambulatorios, internación y atención crítica.

Cómo es el nuevo Sanatorio de la Trinidad

El área quirúrgica fue equipada con siete quirófanos, espacios destinados a partos y procedimientos ambulatorios, dos salas de trabajo de parto y un servicio integral de maternidad.

Galeno-Inauguracion-Trinidad Crece en la Patagonia: Julio Fraomeni, CEO de Galeno, presente en la inauguración del Sanatorio de la Trinidad.

La infraestructura también incorpora hospital de día y cinco endosuites destinadas a la atención de adultos y pacientes pediátricos.

Por su parte, el sector de consultorios externos quedó integrado por 14 espacios para distintas especialidades médicas, con el objetivo de concentrar una amplia variedad de prestaciones en un mismo establecimiento.

La estructura fue concebida para resolver una parte significativa de la atención de mediana y alta complejidad dentro de la ciudad y reducir la necesidad de traslados hacia otros centros asistenciales.

Infraestructura y eficiencia energética

El proyecto incorporó sistemas de aislación térmica y acústica de alta prestación, materiales ignífugos y tecnología adaptada a estándares hospitalarios de elevada exigencia.

El edificio también fue equipado con sistemas de climatización de alta eficiencia y monitoreo centralizado para optimizar el funcionamiento de las instalaciones.

Uno de los aspectos diferenciales del complejo es la incorporación de un sistema compuesto por 420 paneles solares. Según informó Galeno, esa infraestructura aportará energía para acompañar la operación permanente del centro médico y mejorar la eficiencia energética del establecimiento.

Con esta apertura, la compañía amplía su presencia en la Patagonia y profundiza su estrategia de inversión en infraestructura sanitaria en una de las regiones con mayor crecimiento del país.