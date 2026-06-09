Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
Empresas & Negocios

Galeno amplía su presencia en la Patagonia: inauguró un sanatorio de alta complejidad en Neuquén

La prepaga llevó una sede de La Trinidad con áreas críticas, maternidad y quirófanos a la ciudad que crece gracias a Vaca Muerta. Busca reducir derivaciones.

Por Letra P | Periodismo Político
Galeno crece en la Patagonia con la inauguración del Sanatorio de la Trinidad en Neuquén

Galeno crece en la Patagonia con la inauguración del Sanatorio de la Trinidad en Neuquén

Galeno inauguró en Neuquén un sanatorio de alta complejidad con capacidad para 120 camas y servicios especializados. La apertura refuerza la presencia de la prepaga en la Patagonia, una región donde crece la demanda de atención médica vinculada al desarrollo económico por Vaca Muerta.

Notas Relacionadas
RIGI: Chevron planea invertir u$s 13.800 millones en Vaca Muerta
Empresas & Negocios

La mayor apuesta privada al RIGI: Chevron planea invertir u$s 13.800 millones en Vaca Muerta

La compañía, una de las prepagas más importantes del país, puso en marcha un nuevo Sanatorio de la Trinidad en la capital neuquina, con el objetivo de ampliar la oferta de prestaciones médicas y fortalecer su red asistencial en el sur del país.

El edificio cuenta con más de 20.000 metros cuadrados y dispone de 120 camas de internación distribuidas entre clínica médica, maternidad, pediatría y áreas de cuidados críticos.

Dentro de esa capacidad, incorpora 32 habitaciones individuales para terapia intensiva de adultos, 16 camas de terapia intensiva pediátrica y 19 camas de neonatología para distintos niveles de atención.

La expansión de Galeno en Neuquén

Ubicado en un sector estratégico de la ciudad, el complejo fue desarrollado en cuatro niveles y diseñado para optimizar la atención de pacientes y el trabajo de los equipos médicos.

La institución incorporó circuitos diferenciados para pacientes, profesionales e insumos, con el objetivo de mejorar la organización interna y agilizar la prestación de servicios.

La guardia quedó dividida entre atención de adultos y pediatría e incluye seis consultorios de atención inmediata, cuatro boxes de observación y dos shockrooms.

La oferta asistencial suma especialidades como clínica médica, cirugía, cardiología, pediatría, ginecología y obstetricia, además de servicios ambulatorios, internación y atención crítica.

Cómo es el nuevo Sanatorio de la Trinidad

El área quirúrgica fue equipada con siete quirófanos, espacios destinados a partos y procedimientos ambulatorios, dos salas de trabajo de parto y un servicio integral de maternidad.

Galeno-Inauguracion-Trinidad
Crece en la Patagonia: Julio Fraomeni, CEO de Galeno, presente en la inauguración del Sanatorio de la Trinidad.

Crece en la Patagonia: Julio Fraomeni, CEO de Galeno, presente en la inauguración del Sanatorio de la Trinidad.

La infraestructura también incorpora hospital de día y cinco endosuites destinadas a la atención de adultos y pacientes pediátricos.

Por su parte, el sector de consultorios externos quedó integrado por 14 espacios para distintas especialidades médicas, con el objetivo de concentrar una amplia variedad de prestaciones en un mismo establecimiento.

La estructura fue concebida para resolver una parte significativa de la atención de mediana y alta complejidad dentro de la ciudad y reducir la necesidad de traslados hacia otros centros asistenciales.

Infraestructura y eficiencia energética

El proyecto incorporó sistemas de aislación térmica y acústica de alta prestación, materiales ignífugos y tecnología adaptada a estándares hospitalarios de elevada exigencia.

El edificio también fue equipado con sistemas de climatización de alta eficiencia y monitoreo centralizado para optimizar el funcionamiento de las instalaciones.

Uno de los aspectos diferenciales del complejo es la incorporación de un sistema compuesto por 420 paneles solares. Según informó Galeno, esa infraestructura aportará energía para acompañar la operación permanente del centro médico y mejorar la eficiencia energética del establecimiento.

Con esta apertura, la compañía amplía su presencia en la Patagonia y profundiza su estrategia de inversión en infraestructura sanitaria en una de las regiones con mayor crecimiento del país.

Temas
Notas Relacionadas
RIGI y petroleras: PAE invertirá u$s 680 millones en un proyecto fuera de Vaca Muerta
Empresas & Negocios

RIGI y petroleras: PAE invertirá u$s 680 millones en un proyecto afuera de Vaca Muerta

La compañía aplicará recuperación terciaria en Cerro Dragón para sumar reservas, elevar la extracción y extender la vida útil del yacimiento.
Vaca Muerta: Neuquén aprobó el ingreso de Continental Resources en tres áreas estratégicas.
Empresas & Negocios

Vaca Muerta: Continental Resources amplía su presencia con nuevas áreas en Neuquén

La petrolera de Harold Hamm, referente del shale amigo de Donald Trump, sumó participación en tres bloques clave. Pan American Energy seguirá como operadora.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Clarín sale de la cancha del fútbol y concentra su negocio en las telecomunicaciones: la pelota, bajo la suela de Javier MIlei (imagen generada con IA).
LOS PERFILES DEL PODER

El Mundial de Magnetto

Por  Esteban Rafele
Los gobernadores juntaron la plata para pagar el aguinaldo 
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Sobre la hora, los gobernadores juntaron la plata para pagar el aguinaldo y evitar una crisis

Por  Guillermo Villarreal
Intendentes del conurbano ajustan, pero no ahorcan, para llegar con aire al 2027
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Buenos Aires: intendentes del conurbano ajustan, pero no ahorcan, para llegar con aire al 2027

Por  Macarena Ramírez
Miguel Lunghi, intendente radical
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Buenos Aires: al borde del colapso, intendentes del interior hacen malabares para garantizar el aguinaldo

Por  José Maldonado