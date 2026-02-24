Neuquén: Plottier activa la sucesión de Luis Bertolini con un guiño a La Neuquinidad

La política de Plottier , el segundo distrito en potencia electoral de Neuquén , atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la intendencia Luis Bertolini , ahora investigado por supuesta administración fraudulenta. En un escenario de tensión la figura de Malena Resa , alineada con el oficialismo provincial, ratificó su centralidad tras quedar ratificada al frente del Concejo Deliberante .

En una votación preliminar que expuso la fragmentación interna del cuerpo legislativo y dejó al descubierto que nada está del todo asegurado en el mapa local, Resa logró adueñarse del primer lugar en la línea de sucesión de Bertolini, quien podría quedar al borde de la destitución por su situación procesal, pero resiste denunciando una campaña en su contra, ratificó su permanencia en el cargo y hasta impugnó al fiscal que lo investiga.

En ese municipio estratégico en el mapa electoral de la Patagonia se vive una particular situación desde que la vicegobernadora Gloria Ruiz fuera destituida y el actual jefe comunal, su heredero político, se viera inmerso en una maraña judicial.

La sesión preparatoria para elegir autoridades municipales no fue un trámite. La primera jornada terminó en empate y cuarto intermedio, con dos mociones en disputa y una discusión reglamentaria que tensó al máximo el recinto. La titular del cuerpo, de estrecha relación con la senadora Julieta Corroza , impulsaba su continuidad mientras otro sector promovía una alternativa dentro del mismo espacio político, pero con matices. El nombre alternativo era el de Claudia Namuncurá , originalmente más cercana a la vice destituida pero actualmente más apalancada en el día a día de la política local.

La votación inicial dejó a la vista un concejo parejo, sin mayorías automáticas. En el momento más álgido, la propia Resa intervino con su voto para equilibrar el marcador, lo que abrió una controversia sobre la interpretación del reglamento interno. El debate técnico escondía una discusión más profunda, el control de la línea de sucesión en un municipio donde el intendente está bajo presión judicial.

#Neuquén EL PASADO QUE VUELVE Luis Bertolini, atrapado entre la herencia de Gloria Ruiz y el frío del poder provincial https://t.co/Iz40ySMNhK @arielboffelli pic.twitter.com/R4YpVlKnXS

Tras negociaciones y reacomodamientos, la segunda jornada arrojó un resultado más claro. Resa fue finalmente reconfirmada en la presidencia del Concejo para el período 2026 con una mayoría amplia, lo que permitió cerrar la crisis interna, aunque sin borrar las cicatrices políticas.

La crisis de Bertolini y el efecto dominó

El telón de fondo es la situación de Bertolini. El jefe comunal quedó en el centro de una investigación judicial vinculada a presuntas irregularidades y contrataciones que arrastran derivaciones políticas provinciales. Hubo allanamientos y un clima de incertidumbre que alimentó versiones sobre una posible renuncia.

Como lo publicó Letra P, el intendente salió a despejar dudas. Afirmó que no dejará el cargo y que continuará al frente del Ejecutivo municipal. Con ese gesto buscó transmitir solidez, pero el ruido ya había impactado en el Concejo.

image El Concejo Deliberante de Plottier, caja de resonancia de la política en Neuquén.

En ese contexto, la definición de la presidencia del cuerpo legislativo dejó de ser un asunto menor. Según la Carta Orgánica municipal, quien preside el Concejo es la primera autoridad en la línea de sucesión en caso de licencia, renuncia o impedimento del intendente. Es decir, el sillón legislativo se convierte automáticamente en plataforma ejecutiva si la crisis escala.

Por eso la elección de Resa tuvo una carga política enorme. No solo se trató de ordenar la conducción en el Deliberante, sino de fijar quién tendrá la lapicera interina si el Ejecutivo quedara vacante.

Quién es Malena Resa y qué representa

Concejala con experiencia, referente del espacio Comunidad que responde al gobernador Rolando Figueroa, fue señalada como una suerte de “ controller” del oficialismo provincial dentro de la gestión municipal.

Su trayectoria combina trabajo territorial, impulso de proyectos locales y articulación política. Encabezó listas en elecciones municipales y logró consolidar presencia en el Concejo. Su perfil la ubica como una dirigente con autonomía, pero alineada estratégicamente con el armado provincial.

image La votación que garantizó la continuidad de Resa, una “controller” del oficialismo provincial en la gestión municipal.

En su discurso, tras reelegir, apeló a la calma institucional y evitó especular con escenarios de reemplazo. Sostuvo que su mandato “está enfocado en la estabilidad” y el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, su nueva posición la coloca inevitablemente en el centro del tablero.

Para el oficialismo provincial, su consolidación en la presidencia del Concejo Deliberante representa una garantía en una ciudad clave, la segunda en votantes detrás de la capital.

Un equilibrio inestable en Neuquén

El episodio dejó varias señales. La primera es que el Deliberante de Plottier no responde a una lógica vertical, hay alianzas circunstanciales que obligan a negociar cada movimiento. La segunda es que la crisis del intendente reconfiguró prioridades y el camino institucional se volvió estratégico.

También quedó expuesto que Comunidad logró sostener influencia en el órgano legislativo aun en medio de turbulencias. La votación final que consagró a Resa mostró que, tras el ruido inicial, hubo un reordenamiento que permitió cerrar filas. Todos dentro de La Neuquinidad, alineados con Figueroa.

No obstante, el equilibrio es inconsistente. La causa judicial que involucra a Bertolini sigue su curso y cada avance puede alterar el escenario político. Mientras tanto, el Concejo deberá legislar en un clima de vigilancia permanente y con la mirada puesta en la estabilidad municipal.

Plottier, laboratorio de 2027

Lo que ocurre en Plottier no es un episodio aislado. Refleja la dinámica de poder en la provincia, donde el oficialismo aspira a consolidar presencia territorial y las gestiones municipales atraviesan tensiones propias y externas.

La presidencia de Malena Resa se convierte así en un punto de intersección entre la política local y la estrategia macro. En el medio, Bertolini resiste. En ese triángulo se juega el futuro inmediato de la ciudad, con una pregunta latente que atraviesa cada movimiento: cuánto impactará la crisis judicial en la arquitectura política municipal y quién capitalizará el resultado.