Axel Kicillof espera una convocatoria de Milei para decidir, junto a los gobernadores, si acepta la invitación

Axel Kicillof no recibió invitación a la mesa de diálogo con gobernadores que anunció la Casa Rosada. Pese a que luego del triunfo en Buenos Aires le reclamó al presidente Javier Milei una reunión, desconfía de la convocatoria lanzada este martes, por lo que esperará a que se concrete la misma y decidirá junto con el resto de los gobernadores si participará o no.

“Tenemos que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero el llamado. Tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo”, lanzó eufórico Kicillof el domingo por la noche desde el escenario donde festejó su triunfo arrasador. “Que Kicillof espere sentado” , respondieron en la Casa Rosada.

Ante la consulta de Letra P , pese a que aún no llegó ninguna convocatoria formal, en la gobernación aseguran que Kicillof decidirá “en conjunto” con los demás gobernadores si concurrirá o no a un encuentro con el Presidente. Como gran parte del resto de sus pares, desconfía.

“Es lo mismo que dijo en la apertura de sesiones de la legislatura en 2024: si es para la foto no cuenten con él, pero si es para trabajar, siempre vamos a estar dispuestos”, afirmó una fuente del entorno de Kicillof a este medio.

“Si es en respuesta a ese pedido, de un diálogo para tratar los temas de la provincia, obvio que va, pero tiene que ser para trabajar”, reiteró la fuente. Como contó Letra P, del Gobierno sólo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llamó a Kicillof tras la elección del domingo. Fue en esa charla que el bonaerense le reclamó una reunión con el Presidente. No tuvo respuesta formal.

La tropa de gobernadores que conforman Provincias Unidas, el sello con el que competirán el 26 de octubre, le baja el precio a la convocatoria de Milei.

Si bien pueden aceptar la invitación, tras el domingo cambiaron las reglas. Así lo entienden los seis gobernadores del armado federal. El maltrato recibido, la competencia electoral y los mimos del Círculo Rojo, son parte de las razones.