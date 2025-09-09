EFECTO PALIZA

Axel Kicillof espera una convocatoria de Milei para decidir, junto a los gobernadores, si acepta la invitación

Desconfía de Javier Milei y no quiere una reunión “para la foto”. Tras el triunfo electoral, le había reclamado diálogo al Presidente. No recibió respuesta.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof espera una convocatoria de Milei para decidir junto a los gobernadores.

Axel Kicillof espera una convocatoria de Milei para decidir junto a los gobernadores.

Axel Kicillof no recibió invitación a la mesa de diálogo con gobernadores que anunció la Casa Rosada. Pese a que luego del triunfo en Buenos Aires le reclamó al presidente Javier Milei una reunión, desconfía de la convocatoria lanzada este martes, por lo que esperará a que se concrete la misma y decidirá junto con el resto de los gobernadores si participará o no.

Notas Relacionadas
Lula Da Silva y Axel Kicillof.
EFECTO PALIZA

El teléfono de Kicillof: felicitaciones de presidentes, un mensaje de Guillermo Francos y nada de CFK

Por  Gabriela Pepe

“Tenemos que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero el llamado. Tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo”, lanzó eufórico Kicillof el domingo por la noche desde el escenario donde festejó su triunfo arrasador. “Que Kicillof espere sentado”, respondieron en la Casa Rosada.

Axel Kicillof no quiere una reunión para la foto

Ante la consulta de Letra P, pese a que aún no llegó ninguna convocatoria formal, en la gobernación aseguran que Kicillof decidirá “en conjunto” con los demás gobernadores si concurrirá o no a un encuentro con el Presidente. Como gran parte del resto de sus pares, desconfía.

gobernadores cfi.jpg
Gobernadores en la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Entre Ríos.

Gobernadores en la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Entre Ríos.

“Es lo mismo que dijo en la apertura de sesiones de la legislatura en 2024: si es para la foto no cuenten con él, pero si es para trabajar, siempre vamos a estar dispuestos”, afirmó una fuente del entorno de Kicillof a este medio.

“Si es en respuesta a ese pedido, de un diálogo para tratar los temas de la provincia, obvio que va, pero tiene que ser para trabajar”, reiteró la fuente. Como contó Letra P, del Gobierno sólo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llamó a Kicillof tras la elección del domingo. Fue en esa charla que el bonaerense le reclamó una reunión con el Presidente. No tuvo respuesta formal.

La tropa de gobernadores que conforman Provincias Unidas, el sello con el que competirán el 26 de octubre, le baja el precio a la convocatoria de Milei.

Si bien pueden aceptar la invitación, tras el domingo cambiaron las reglas. Así lo entienden los seis gobernadores del armado federal. El maltrato recibido, la competencia electoral y los mimos del Círculo Rojo, son parte de las razones.

Temas
Notas Relacionadas
Gobernadores, día uno. Provincias Unidas se mostró en público por primera vez en la Casa de Chubut. 
EFECTO PALIZA

Provincias Unidas: los gobernadores desafían a Milei y se mostrarán en bloque en la Rural de Río Cuarto

Tras la derrota libertaria en Buenos Aires, Llaryora, Pullaro, Valdés, Torres, Sadir y Vidal exhiben fuerza política. El escenario productivo. La rosca previa.
El pleno de Provincias Unidas, durante el cierre de campaña del armado de Valdés en Corrientes.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Los tres motivos de Provincias Unidas para bajarle el precio a la convocatoria de Milei

El frente de los gobernadores pisa la pelota y no se apura. El llamado de la Rosada no llegó, pero los alfiles del interior quieren imponer condiciones.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Lula Da Silva y Axel Kicillof.
EFECTO PALIZA

El teléfono de Kicillof: felicitaciones de presidentes, un mensaje de Guillermo Francos y nada de CFK

Por  Gabriela Pepe
Javier Milei y Toto Caputo avisan que sólo bajarán las tasas si ganan las elecciones
EFECTO PALIZA

Dólar caliente: aguantar, devaluar o volver al cepo, las malas opciones de Milei y Caputo

Por  Esteban Rafele
Cristina Fernández de Kirchner y Mayra Mendoza.
EFECTO PALIZA

La interna sigue ahí: La Cámpora corre a Kicillof y sube a CFK al triunfo peronista

Por  Macarena Ramírez
Karina Milei, en la noche fatídica de La Plata: de princesita a Cenicienta. 
EFECTO PALIZA

El poder transformador del voto

Por  Juan Rezzano