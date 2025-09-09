Emergencia en discapacidad: tras el rechazo al veto, la oposición exige que la norma se aplique esta semana

La derrota en la provincia de Buenos Aires lo distrajo a Javier Milei de una notificación que recibió este lunes: Victoria Villarruel completó el trámite de rechazo al veto presidencial a la emergencia en discapacidad y el Presidente ya no tiene excusas para no aplicarla. La oposición exige que sea aplicada esta semana.

En Diputados, en tanto, avanza un proyecto para cambiar la conducción de la ANDIS .

La finalización del trámite fue informada en la comisión de discapacidad de la cámara baja, que es donde se gestó la ley de emergencia que Milei está obligado a aplicar. De lo contrario, organizaciones del sector y referentes opositores evalúan opciones, como la judicialización o hasta una moción de censura al jefe de Gabinete, Guillermo Francos .

El documento de Villarruel es claro: explica que el proyecto "queda convertido en ley de conformidad con el artículo 83 de la Constitución".

Daniel Arroyo , diputado de Unión por la Patria (UP) y autor del proyecto, consideró que la norma debe implementarse esta misma semana.

"El jefe de Gabinete tiene que compensar partidas presupuestarias, que es lo que hace todos los días, con la obligación de volcarlas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En segundo lugar, este organismo debe ejecutar la ley. Es sencillo: ir hasta diciembre de 2023 con el nomenclador, indexar por inflación y descontar cada aumento. También se manda a hacer auditorías de pensiones donde hay que hacerla", anunció el diputado.

El momento elegido de Villarruel para hacer las comunicaciones finales no fue casual: el viernes estuvo a cargo del Poder Ejecutivo y, si la comunicación llegaba ese día, podía ser acusada de incumplir la ley. De esta manera, la responsabilidad será exclusivamente de Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, quien tiene a cargo la ANDIS.

El #Senado completó el trámite que había comenzado Diputados hace 15 días. Fueron 63 votos contra siete



El Gobierno se quedó sin aliados para resistir



https://t.co/wkeYXkvyxU

@mauriCanta pic.twitter.com/3dZpjKbnH2 — LETRA P (@Letra_P) September 4, 2025

Los riesgos de Javier Milei

Voceros de Lugones, que el domingo fue ubicado al lado de Milei en el escenario de la derrota bonaerense, desconocieron los plazos de aplicación de la emergencia en discapacidad. "No tenemos novedades", respondieron. Casi en simultáneo a la reunión de comisión, en tanto, desde la Casa Rosada informaron que el Presidente sigue decidido a judicializar la norma. Aun así, mientras no exista una cautelar para suspender la aplicación, el gobierno debería destinar las partidas.

Durante la reunión de comisión, se dictaminó un proyecto para cambiar la conducción de la ANDIS, que está intervenida luego de que se conocieran audios de su extitular, Diego Spagnuolo, en los que menciona supuestos pagos de coimas de la droguería Suizo Argentina. La tiene a cargo Alejandro Vilches.

La ANDIS funcionó como organismo descentralizado a cargo de Salud, que ahora lo absorbió por completo. Un proyecto encabezado por el diputado de UP, Juan Marino, propone que funcione a cargo de una conducción colegiada, con siete miembros, uno con rango de Secretario de Estado, designado por el Gobierno.

El vice sería un subsecretario de Estado y luego habría dos vocales por el Consejo de Salud (Cofedis); y tres de organizaciones de la sociedad civil. “La ANDIS está funcionando cada vez peor, si es que está funcionando. Hubo bajas arbitrarias a las pensiones no contributivas por invalidez", sostuvo el diputado. El proyecto aún debe ser tratado en la comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene cerrada el libertario Nicolás Mayoraz.

Pensiones en la mira

En la comisión se dictaminaron los proyectos referidos a la crisis de la ANDIS, como el pedido de restitución de pensiones eliminadas como parte de las auditorías de Spagnuolo. Hay proyectos de Eduardo Valdés, Blanca Osuna (UP); Roberto Sánchez y Natalia Sarapura (UCR).

También se dictaminó un proyecto para crear el “Programa Banco Azul”, destinado a visibilizar y concientizar acerca de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). El oficialismo estuvo representado por Gerardo Huesen y Carlos García; pero faltaron Lilia Lemoine y Magalí Mastaler. García fue el único que habló. "Hicieron el peor gobierno de la historia y tienen a su jefa con tobillera", sostuvo el chaqueño.

La investigación de la ANDIS tendrá otro capítulo: un grupo de diputados de los bloques Encuentro Federal y Democracia Para Siempre enviaron una nota a la bicameral mixta revisora de Cuentas, para exigirle a la Auditoría General de la Nación (AGN) revisar los contratos de la ANDIS con la droguería Suizo Argentina.