Neuquén: el MPN quiere revancha y encara una campaña cuesta arriba

Como explicó Letra P, las bases movilizaron una estructura colosal, que en seis meses cambiará de mando. Desde el interior provincial, las intendencias plantearon la necesidad de competir para no ceder más terreno ante Figueroa, que si bien no presentó candidaturas, tiene aliados directos en esta instancia: Leticia Esteves (PRO) y Nadia Márquez (Liberales). Además, hasta había auspiciado una lista en Unión por la Patria (UP), que inscribieron el intendente de Centenario, Javier Bertoldi, y el conductor del Movimiento Evita en el distrito, Marcelo Zúñiga, cultores de un acuerdo a principios de año. La boleta fue impugnada en la Justicia, pero hubiera sido una tercera nómina con directa ligazón a quien edificó una peculiar estructura desde el llano.