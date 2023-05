Neuquén: el cierre de listas en Cutral Co unió al MPN y a Figueroa

Vieja guardia. Rolando Figueroa y Guillermo Pereyra entablaron una alianza en Cutral Co.

Ramón Rioseco quiere volver a ser intendente de Cutral Co

El cierre de listas para las elecciones municipales de Cutral Co del próximo 23 de julio generó un escenario inédito, pero esperado en Neuquén . El flamante gobernador electo Rolando Figueroa logró que el sector petrolero del Movimiento Popular Neuquino (MPN) lo respaldara para candidatear a Rubén “Ojito” García Cevallos en la ciudad que gobierna el clan Rioseco hace décadas. En total, serán cuatro las listas para competir por la intendencia con la irrupción del sector libertario como sorpresa.

La novedad en la ciudad donde fue intendente alguna vez Felipe Sapag, figura histórica del MPN y fundador del partido que gobernará hasta el 10 de diciembre tras 60 años ininterrumpidos en el poder, es que no habrá lista con el mapita cuando se vote para elegir autoridades para la intendencia y quiénes ocuparán las concejalías de Cutral Co: quien era el candidato a intendente emepenista se sumó al frente de Figueroa como primer candidato a concejal. El golpe de realidad marca el momento de un sello que supo hegemonizar la política neuquina, pero que se encamina a una transición de poder inédita como espacio opositor. También da cuentas, como anticipó Letra P en la noche de la derrota histórica del MPN, que el gobernador electo no ha renunciado a conducir al partido provincial, o al menos a parte de él.