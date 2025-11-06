GREMIOS

Neuquén: la interna docente complicó el inicio de la negociación paritaria

El conflicto en ATEN marcó el inicio de la discusión salarial en la casa de gobierno neuquino. El gobernador necesita acelerar los tiempos.

Fany Mansilla y Marcelo Guagliardo, cabezas del gremio docente en Neuquén.

Rolando Figueroa, gobernador de la Provincia de Neuquén

El comienzo de la negociación paritaria con el sector docente quedó opacado por un enfrentamiento entre la seccional capital y la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). La interna complica al objetivo del gobernador, Rolando Figueroa, que quiere cerrar con todos los gremios estatales antes de que termine el año.

La pelea se escenificó cuando representantes de ATEN Capital intentaron ingresar a la reunión con los representantes del Ejecutivo neuquino que iba a dar inicio a las conversaciones paritarias con el sector. Comandada por Angélica Lagunas, la pata capitalina del gremio reclama representación en la mesa de negociación y escudándose en ese reclamo se enfrentó con dirigentes de la conducción provincial que se referencia con Marcelo Guagliardo, que alega que el estatuto del gremio no habilita esa participación.

Desde la conducción provincial difundieron un comunicado en el que manifestaron su “más enérgico repudio y preocupación” por los hechos, a los que calificaron como un intento de “poner en riesgo la negociación” por parte de sectores opositores.

La interna docente en Neuquén

ATEN es uno de los sindicatos más poderosos de la provincia. En mayo, la lista oficialista triunfó en una ajustada elección contra la titular de la seccional capital, Angélica Lagunas. La nueva conducción del gremio estará a cargo de Fany Mansilla, que sucederá a Guagliardo, secretario general hasta diciembre.

Para Figueroa, la elección no pasó inadvertida. Lagunas, referenta del PTS y exlegisladora del Frente de Izquierda, ha estado enfrentada al gobierno provincial, tanto desde su banca, como a través de paros y medidas de fuerza desde el sindicato. La continuidad del oficialsimo, en cambio, permitía un mayor clima de previsibilidad para el gobierno provincial.

Marcelo Guagliardo y Fany Mansilla tras su ratificación al mando del sindicato docente de Neuquén.

Finalmente, tras la intervención de personal de seguridad de casa de gobierno, la reunión se efectuó sin la presencia de la dirigenta opositora. Participaron, en representación del gobierno provincial, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y la ministra de Educación, Soledad Martínez, entre otros funcionarios. Por el sindicato estuvo presente el secretario general Guagliardo, su sucesora Mansilla y otros integrantes de la Comisión Directiva.

Figueroa quiere todo listo antes de fin de año

A la reunión docente se le suma los inicios de las negociaciones con los demás sindicatos estatales. El Ejecutivo avanzó con la primera ronda de paritarias con ATE, UPCN y UNAVP con el objetivo de definir un esquema de aumentos que otorgue previsibilidad para el 2026.

“El objetivo es cerrar la pauta salarial dentro del año corriente”, sostuvo el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, tras finalizar la jornada. Subrayó que la prioridad del gobernador Figueroa es repetir el esquema del año actual, brindando certidumbre a las áreas del Estado.

Tobares remarcó que, a pesar del “contexto nacional crítico”, el camino elegido por la provincia es el del consenso: “El diálogo es el camino y queremos construir un acuerdo que beneficie a toda la provincia”, afirmó.

Más allá de sus demandas específicas, los gremios coincidieron en solicitar que la paritaria tenga una proyección anual. Si bien no se definió ningún porcentaje en particular, advierten las diferencias del IPC de Nación con el IPC de Neuquén en lo que respecta al costo de vida en la provincia.

El gobierno provincial tomó nota del planteo y anticipó que habrá nuevas reuniones la semana próxima.

