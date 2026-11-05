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ELECCIONES 2026

La Bancaria de Sergio Palazzo va a las urnas en La Plata con dos listas oficialistas

Una mujer y un varón se disputan la sucesión de Federico Bach. Victoria Matheu vs. Martín Igartua, un mano a mano amistoso. Casta sindical, ¡afuera!

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Sergio Palazzo

Sergio Palazzo

La seccional La Plata de La Bancaria, el gremio que conduce a nivel nacional el diputado Sergio Palazzo, elegirá autoridades el 25 de noviembre entre dos listas alineadas con su mando: la oficialista Celeste y Blanca y la Verde, que se presenta como alternativa de renovación. Votarán más de 1.200 afiliados de La Plata, Berisso, Ensenada.

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José Maldonado

Es una de las dos internas conocidas de un proceso electoral que alcanza a más de 50 distritos del país. Ese día se renuevan por cuatro años el Secretariado y los congresales de las seccionales. En 2022, la lista de Palazzo ganó 50 de las 53 seccionales. Las otras tres quedaron para La Rucci, el sector de Carlos Cisneros, secretario de Administración Nacional, también oficialista. Fuera de La Plata y Neuquén, como adelantó Letra P, no parece haber competencia.

Disputa en La Plata

La particularidad de La Plata es que las dos listas respaldan a Palazzo. La Lista 1 Celeste y Blanca lleva como candidata a secretaria general a Victoria Matheu, actual secretaria de Prensa de la seccional, con la concejala de Fuerza Patria Ona Parrilli como adjunta. El actual secretario general, Federico Bach, del Banco Provincia, no busca otro mandato: va como primer congresal nacional y respalda a su sucesora. La lista plantea dar continuidad a la línea de la conducción nacional y propone más participación de jóvenes y diversidades.

Enfrente, la Lista 13 Verde se presenta como una alternativa de renovación. La encabeza Martín Igartúa, empleado del Banco Nación y actual secretario de Acción Gremial, con Marcela Escamochero, del Banco Hipotecario y actual secretaria de Previsión, como adjunta. Una de sus consignas es "Queremos terminar con la casta sindical". Reúne a trabajadores de diez bancos públicos, privados y cooperativos. Igartúa pide una seccional “proactiva en lugar de reactiva”, que salga a buscar a los afiliados. Propone clínicas de asesoramiento laboral, informes con rendición de cuentas y educación financiera abierta a la comunidad.

Interna con historia

La seccional ya tuvo una interna en febrero de 2019. Bach buscó la reelección ante Gustavo Belinche, dirigente de la mutual del Banco Provincia que había compartido con él la lista ganadora cuatro años antes. Se impugnó a 13 integrantes de la Violeta por un requisito del estatuto, la Justicia habilitó la lista y el proceso tuvo dos postergaciones que obligaron a prorrogar los mandatos. Bach fue reelecto.

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Las dos listas recorrerán sucursales y filiales de la región hasta el 25 de noviembre, cuando los afiliados votarán al Secretariado y a los congresales de la seccional por cuatro años.

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