Miguel "Coné" Díaz: "En Chubut, CFK hoy no es ni la sombra de lo que fue"

- Estoy trabajando, pero mirando bastante cómo se organizan los partidos y frentes. Quiero ver el impacto que puede llegar a tener la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia del PJ, lo cual para mí va a ser determinante en Chubut, ya que seguramente "el método" se repita.

- ¿Qué método?

- El de candidaturas impuestas desde Buenos Aires. Porque una cosa es cuando uno viene en alza, que es lo que la gestión de Milei tiene hoy como mayor valor, y que le permite tener algunas atribuciones en el armado y la confección de las listas. Pero una cosa era Cristina siendo Presidenta, y otra es ella luego de una interna manchada como la que se vio con Quintela. Esto va a repercutir porque Cristina ya no es la que "caminaba sobre el agua", hoy ya no tiene el liderazgo. Tal vez sí en las urnas y gravitando mayormente en la provincia de Buenos Aires, pero en Chubut ya no es ni la sombra de lo que fue. Y eso va a repercutir negativamente, porque el método se va a repetir, pero la fortaleza y los músculos políticos no van a acompañar en esta ocasión.

- ¿Entonces que cree que va a pasar?

- No tengo dudas de que el método a nivel nacional se va a repetir: habrá un candidato oficialista y a los otros los van a voltear, o recibirán nulo acompañamiento del peronismo K, repitiéndose la diáspora.

- ¿Y qué va a suceder con la figura que prevalezca sobre el resto?

- Quien se imponga no va a recibir acompañamiento. Luego hay que ver si el frente de Nacho Torres va a integrar a La Libertad Avanza o no. Imaginando un escenario del PJ contra La Libertad Avanza en un frente con el oficialismo provincial, va a ser muy difícil que el peronismo junte fuerzas para enfrentarse al gobernador de la provincia y al Presidente de la Nación.

La nueva política en Chubut

- ¿Cómo analiza las figuras de Javier Milei e Ignacio Torres?

- En el caso de Javier Milei, me parece que tomaron el manual que históricamente usó el peronismo, que es ganar y después fortalecer los márgenes de coalición interna. Y esto puede verse, por ejemplo, con Daniel Scioli, con quien el Presidente hoy tiene más afinidad que con su propia vicepresidenta, la cual sigue en funciones y tiene alianzas con el macrismo. Hablamos de un gobierno que tiene minoría absoluta en ambas cámaras, que no cuenta con ningún gobernador propio y que se sostiene con políticas, más allá de la figura de Milei.

- ¿Qué pasa en Chubut?

- Veo a un Torres que tiene cuestiones muy parecidas a nivel de acuerdos políticos. Hay un gabinete variopinto, desde la UCR hasta sectores del peronismo, y se va ampliando. Y en el PJ nos hemos quedado en la crítica, en la chicana y con cero construcción y ampliación de la base, con un discurso agotadísimo y figuras que representan el descrédito de la política.

- ¿Cuánto influye la gestión de Milei por sobre la construcción de su figura?

- Mientras sigan apareciendo figuras como la de Cristina o Macri, principalmente en ese orden, Milei va a seguir recibiendo el apoyo de la gente. El Presidente representa de algún modo al tipo de a pie que está cansado de haber militado para la pseudo derecha, pseudo izquierda o para el progresismo, y donde los resultados, a fin de cuentas, no fueron los esperados. Nosotros, en el peronismo, perdimos la capacidad de autocrítica y hoy a Milei no se le gana con un dirigente político de trayectoria. Más aún, eso es lo que, a mi criterio, hoy la gente está rechazando.

celest6.jpg Peronismo en tiempos de Milei. Para "Coné" Díaz, este año "se repetirá la diáspora" del partido en Chubut.

Elecciones, tensiones y el escenario de tercios

- ¿Cómo impactaría en el PJ de Chubut un eventual acuerdo o desacuerdo entre el oficialismo y La Libertad Avanza?

- Me parece que una de las cuestiones que está generando alguna duda de definiciones profundas al gobernador, es estar o no atado a la alianza que se pueda dar entre Macri y Milei. Si se consolida, le condicionaría el armado provincial. El escenario de los tercios, que en el pasado parecía que le jugaba bien al kirchnerismo, hoy le juega en contra porque en ese caso, la disputa va a estar entre La Libertad Avanza y el espacio de Nacho Torres. Recién dije que para el peronismo era difícil enfrentar a un frente, pero si la fusión entre LLA y Juntos por el Cambio no se cierra a nivel nacional porque Macri y Milei no se ponen de acuerdo, el PJ también estará ante un escenario dificilísimo. Se va a tener que enfrentar a LLA, que viene con un alza absoluta, y en Chubut contra el gobernador y todos los intendentes aliados. Yo no veo muchos ánimos de la militancia en enfrentarse a ninguno de los dos.

- Esto dejaría al peronismo de Fita con una sola salida de cara al año electoral.

- Entiendo que el mejor escenario que puede llegar a tener el PJ es que el espacio de Torres se fusione con el que representa Treffinger, y que ello permita que, por más que sea una 'paliza' electoral, se achiquen las chances de que al justicialismo lo doblen con dos a cero en las bancas, ya que el escenario de la elección de la Cámara de Diputados es que el primero tiene que duplicar al segundo. Por eso, entiendo que lo mejor que le podría pasar a Fita y al kirchnerismo es que LLA se fusione con Juntos por el Cambio.

- ¿Va a participar como candidato o desde el armado de algún frente o espacio político?

- Vamos a esperar el tratamiento y la resolución respecto a las PASO, porque eso va a determinar las reglas de juego electorales, pero a nivel provincial no tengo dudas de que voy a ser parte de un armado que tenga como principal eje la defensa de los recursos de la provincia y de los derechos políticos de Chubut, independientemente del partido o alianza. Todo aquel espacio provincial en el que las cuestiones importantes se resuelvan acá, desde los candidatos hasta los ejes principales de campaña. Ahí voy a estar trabajando y desde el lugar que sea como militante, armador o candidato. Hay que estar preparados para poner el cuerpo.

- ¿Como militante, armador o candidato?

- No tengo ambiciones personales. Lo que sí tengo es que, de una vez por todas, tenemos que recuperar la agenda provincial y salir, en el frente del que nos toque formar parte, a plantear las cuestiones nacionales desde Chubut. Ya no podemos permitir que la agenda la arme algún dirigente desde Capital Federal.