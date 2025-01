Chubut: Ignacio Torres pidió "desdramatizar" y relativizó un acuerdo del PRO con la LLA

El gobernador de la provincia patagónica también aseguró que coincide con lo que dice el Presidente respecto a las definiciones. "Hay que ser coherentes: o vamos juntos o no", dijo y advirtió que "las ingenierías electorales como para 'porotear' según cada distrito, terminan siendo una estafa al electorado". En eso, marcó distancias con la posibilidad de librar a las jefaturas provinciales las estrategias de cada distrito.

En una entrevista con Radio Mitre, Torres llamó a "desdramatizar" el camino que conducirá a la contienda de medio término, y citó el ejemplo de Chubut, donde él mismo encabeza "un frente muy heterogéneo" con el radicalismo, un sector del peronismo no kirchnerista, y algún que otro libertario.

El frente heterogéneo en Chubut

Se suma a la ecuación patagónica el lanzamiento de Despierta Chubut, el frente que encabeza Torres y que promete extender aún más el abanico político. Se trata de una foto que se esperaba horizontal y podría terminar siendo panorámica, allanando el camino para un 2027 cómodo para el mandatario.

A pesar de la expectativa generada por un eventual acuerdo entre el oficialismo nacional y el PRO, Torres recordó la fallida elección de Patricia Bullrich en las presidenciales de 2023, con quien mantiene una excelente relación. "Cuando uno cree que puede condicionar al electorado, se equivoca y eso quedó demostrado en las últimas elecciones", expresó.

"Creo que lo más importante en este momento es tener la coherencia de sostener una identidad partidaria que tiene valores republicanos y cimientos morales que son muy claros y muy sólidos. Y de esa manera, definir si vamos juntos o no", sostuvo el mandatario.

Jorge Macri avanza con agenda propia en su territorio



En sintonía con su estilo más bien pragmático, Torres planteó que, en caso de que ambos partidos no vayan juntos a las elecciones de medio término, "significa que vamos a ser aliados en las cosas que consideremos que están bien y que nos vamos a oponer a las que están mal, lo que no nos convierte ni en héroes cuando se acompaña, ni en traidores a la patria cuando no".

"Plantear una coalición o alianza electoral sin mirar a mediano o largo plazo es la crónica de un fracaso", puntualizó.

Las fotos con a Patricia Bullrich

Casi en paralelo al mensaje de Macri que promovió la mesa conjunta entre ambas fuerzas, Torres recibió la visita de Bullrich, en el marco del desalojo que se llevó a cabo en un sector del Parque Nacional Los Alerces en Esquel, luego de cuatro años de ocupación.

Tanto el gobernador como la Ministra de Seguridad apuntaron contra los gobiernos anteriores "que no se hicieron cargo", y expresamente hacia el kirchnerismo.

Se trata de una comunidad de individuos que, tras haberse autoproclamado mapuches y sostener presuntos vínculos con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ocuparon un sector de la Seccional del Guardaparque El Maitenal. Dicho grupo también fue investigado por agresiones contra guardaparques locales y otros hechos ocurridos en la zona.

"Hace muchos años que se venía reinterpretando la legislación que prohíbe las ocupaciones, generando una cantidad de tomas que tuvo un crecimiento exponencial, justamente en tiempos en que el kirchnerismo avaló esa metodología", advirtió el gobernador.

Una declaración que, en tiempo y espacio invertidos, habrían sido bien recibidas por el presidente Milei, quien tras la disolución del INADI anunció el cierre del Instituto de Asuntos Indígenas, al cual se acusó por promover las ocupaciones y entregar tierras a comunidades autoproclamadas mapuches, muchas de las cuales fueron finalmente restituidas a sus propietarios.