Chubut recibió el primer pago de $4.000 millones por la deuda histórica de la ANSES

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, saluda a Sandra Pettovello durante la firma del acuerdo en abril.

En una medida que impacta de lleno en las arcas de Chubut , el gobernador Ignacio Torres confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó el primer desembolso de $4.000 millones en el marco del acuerdo alcanzado tras el reclamo judicial impulsado por el Ejecutivo provincial y respaldado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia .

Los fondos forman parte de una deuda histórica del organismo nacional con la Caja Previsional de Chubut , cuyo total asciende a $48.000 millones y que comenzará a cancelarse mediante 12 desembolsos consecutivos. De hecho, según informaron fuentes oficiales, el primer pago recibido fue destinado al abono de los haberes de los jubilados provinciales, tal como había sido anticipado por el mandatario provincial.

“Cumplimos con nuestra palabra y con lo que firmamos hace pocas semanas. Hoy podemos anunciar que la provincia ya recibió el primero de los 12 desembolsos acordados con la ANSES y que, tal como nos comprometimos desde el primer momento, esos recursos fueron destinados al pago de haberes de nuestros jubilados provinciales”, expresó Torres sobre el tema.

Asimismo, el mandatario provincial señaló que “esta deuda nunca debió existir, porque son recursos que les correspondían a Chubut y a sus jubilados. Por eso defendimos los intereses de la provincia ante la Justicia y logramos que la Nación reconozca una obligación que durante años permaneció pendiente”.

Chubut fortalece su caja previsional

“Este primer desembolso de un total de $48.000 millones es la prueba de que el dinero de Chubut vuelve a los chubutenses”, resaltó el gobernador.

En ese sentido, remarcó que “traer previsibilidad a quienes aportaron toda su vida para construir esta provincia es una prioridad de nuestra gestión”, y agregó que “mes a mes, cada peso que ingrese de esta deuda histórica va a fortalecer nuestra caja previsional y garantizar que los jubilados cobren en tiempo y forma”.

Ignacio Torres y una deuda histórica de la ANSES

Torres acordó en abril con la ANSES el pago de una deuda histórica superior a $48 mil millones, en un entendimiento con la Casa Rosada que impacta directamente en los jubilados provinciales y en el financiamiento del sistema previsional provincial.

ignacio-torres-.webp Nacho Torres, gobernador de Chubut, lleva el sello del PRO y este año lanzará su propio frente político en la provincia.

La firma se concretó meses atrás en la Ciudad de Buenos Aires, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que viene siendo la cara de los acuerdos que la Casa Rosada formaliza con las adminitraciones provinciales en materia previsional. El entendimiento implicó el reconocimiento de una deuda previsional reclamada durante años por la provincia y por distintos sectores vinculados al sistema jubilatorio, que exigían una solución estructural.

El acuerdo entre la ANSES y Chubut

El convenio establece que la ANSES se encargará de financiar el sistema previsional de Chubut con los fondos adeudados, lo que representa un avance significativo en un conflicto de larga data entre la provincia y las diferentes administraciones que pasaron por la Casa Rosada.

La negociación se produjo tras gestiones impulsadas por el gobierno provincial y una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se reclamó el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado nacional.

En ese marco, Torres afirmó que después de mucho tiempo, las negociaciones lograron que reconozca la deuda y "se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de la provincia", en referencia al impacto del acuerdo alcanzado.

El acuerdo marcó un punto de inflexión en la relación financiera entre la Casa Rosada y Chubut, al destrabar un conflicto que se extendió durante años y afectó el normal funcionamiento del sistema jubilatorio.