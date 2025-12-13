Rosario: entre un póker de ofertas, Newell's elige un presidente que lo saque de la crisis

Con la expectativa puesta en que el recambio dirigencial le permita superar la crisis deportiva, institucional y financiera en la que está sumergido, Newell's Old Boys de Rosario elegirá este domingo a su nuevo presidente. Cuatro listas competirán en una elección que no tendrá aspirantes que representen al desgastado oficialismo saliente.

Ignacio Boero , Cristian D’Amico , Juan Cúneo y Guillermo Muñoz son los candidatos que competirán para suceder a Ignacio Astore , quien en septiembre de 2021 se impuso con holgura y que debido a la crisis en la que sumergió el club estuvo a punto de marcharse de su cargo en forma anticipada.

Resultados deportivos adversos, una deuda que de acuerdo al propio presidente alcanza los 24 millones de dólares, conflicto con los empleados y una conducción resistida incluso desde la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), ubican a la institución en un momento complejo .

Listas oficiales Así están conformadas las opciones que se presentarán en las elecciones del próximo 14 de diciembre. El orden de las listas publicadas corresponde al mismo criterio cronológico en que fueron aprobadas por la Comisión Electoral. pic.twitter.com/vDNAPcC2rP

De acuerdo al corte realizado para la oficialización de las listas y el número proporcional de avales que se necesitaban para que los candidatos sean habilitados, 28.601 socios están en condiciones de participar en la elección.

Empresario, electo este año concejal en la localidad de Alvear como parte de la oferta de Unidos para Cambiar Santa Fe –cargo al que anticipó que renunciará en caso de ser electo en Newell’s–, Boero buscará la presidencia del club acompañado por un sector del oficialismo provincial .

En Unen, el espacio que encabeza, talla la figura de José Goity, el ministro de Educación de Maximiliano Pullaro. El candidato a vicepresidente es el decano de la Facultad de Derecho de Rosario, Hernán Botta, amigo personal de Pablo Javkin.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoBoeroNob/status/1999121541951340955?s=20&partner=&hide_thread=false Con Newell's no se jode, vamos a llevar a la justicia todas las irregularidades de Astore https://t.co/oiNvj0XoIO — Ignacio Boero (@NachoBoeroNob) December 11, 2025

El exdiputado Eduardo Toniolli y el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, Pablo Cerra, también exhibieron su respaldo a Boero, que hasta tuvo durante la campaña un encuentro con Sergio Massa.

La fuerte incidencia política dentro del espacio buscó ser compensada con la inclusión en la lista de nombres como el de Agustín Baclini, hijo del juez de la Corte Suprema Jorge Baclini, de dirigentes históricos en el club –Carlos Altieri o Luis Facciano– y de empresarios como el industrial Román Guajardo, conductor además del podcast La Fábrica.

El amigo de Chiqui Tapia que busca revancha

D’Amico tiene un pasado reciente en la institución. Ocupó la vicepresidencia en la gestión anterior y en 2021 intentó ir por la conducción del club, pero fue derrotado con holgura por Astore.

Llega a estos comicios con dos cartas de peso para exhibir: su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, y la confirmación de que el fútbol lo manejará Claudio Vivas, exayudante de Marcelo Bielsa, uno de los máximos ídolos en la historia del club.

Con Tapia la relación viene desde hace largo tiempo. D’Amico fue, por ejemplo, impulsor de uno de los homenajes más curiosos que recibió el presidente afista después de que la selección obtuvo el campeonato del mundo en Qatar: con el respaldo del jefe comunal de Sargento Cabral, una pequeña localidad ubicada a 70 kilómetros de Rosario, se le colocó a una calle del pueblo el nombre de Tapia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/1834755064948289734?s=20&partner=&hide_thread=false Una jornada inolvidable y muy especial la que viví hoy en la localidad de Sargento Cabral, provincia de Santa Fe, donde me declararon Huésped de Honor y designaron mi nombre para una de sus calles. pic.twitter.com/XKtdFwHgrK — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 14, 2024

Aunque Chiqui vive un momento complejo, D’Amico cree que esa relación permitirá acomodar el deteriorado vínculo que mantiene Newell’s con AFA.

El candidato sumó el respaldo de Ignacio Grivarello (Movimiento 1974), quien también buscaba la presidencia y decidió aliarse con el líder del Nuevo Frente Rojinegro. En su lista se sumó, entre otros, el empresario del rubro marítimo y especializado en la Hidrovía, Claudio Polon.

Agrupación 8 de Marzo y Fuerza Leprosa, las otras opciones

El cuadro de candidatos lo completan José Cúneo y Guillermo Muñoz. La agrupación Fuerza Leprosa debió modificar su propuesta original luego de que su máximo referente, Julián González, fuera inhabilitado para competir por la presidencia al no contar con la antigüedad necesaria que marca el estatuto del club. La decisión de la Junta Electoral no logró ser revertida en la Justicia, por lo que el espacio recurrió a Cúneo, un histórico militante leproso y propietario de una empresa constructora. Lo acompañará Roberto Mensi, líder de Autoconvocados, otra de las agrupaciones con historia en la vida política del club.

El otro grupo, denominado 8 de Marzo, tendrá como principal candidato a Muñoz, experiodista y director deportivo de un club en Panamá.

Nueve horas para votar

Todos los socios mayores de 18 años, con una antigüedad mayor a dos años al día 30 de septiembre pasado y la cuota de noviembre paga, podrán votar entre las 9 y las 18. La elección se realizará en el estadio cubierto Claudio Newell, ubicado junto al Marcelo Bielsa. Los más de 28 mil socios fueron separados para sufragar en 29 mesas, dos de ellas exclusivas para vitalicios. En la última elección, en septiembre de 2021, votaron 7.477 socios.