El impacto de los Juegos Suramericanos en la economía: el turismo moverá más de $82.000 millones en Santa Fe

El impacto de los Juegos Suramericanos en la economía: el turismo moverá $82.000 millones en Santa Fe

La Casa Gris estima un movimiento en la economía de Santa Fe superior a los 82 mil millones de pesos durante las dos semanas en que se disputarán los Juegos Suramericanos 2026 inaugurados el sábado pasado . El dato surge de un informe del Observatorio Turístico Provincial al que accedió Letra P .

El cálculo oficial prevé que habrá un total de 25.528 turistas por el evento, de los cuales alrededor de dos tercios se alojarán en Rosario, lugar en el que se concentra la mayor parte de las actividades por ser la ciudad más poblada de la provincia. A ese número deben sumarse 51.076 excursionistas, lo que eleva la cifra final a 76.614.

En ese mismo estudio se prevé que los turistas gasten $10.876.308.483 en alojamiento y $41.310.484.935 en otras actividades, a la vez que se evalúa que el impacto de los “no pernoctantes”, es decir de aquellos visitantes que no se queden a dormir en Rosario, Santa Fe o Rafaela –las tres sedes de los Juegos- sea de $30.412.363.203. Todo ese movimiento de dinero en conjunto suma $82.599.156.621.

En este contexto, en el informe del Observatorio Turístico Provincial se calcula que habrá un promedio de 86,47% de ocupación hotelera, con la ciudad de Santa Fe por encima de ese porcentaje: 88,77%. Se estima que quienes se alojen en alguna de las tres sedes tendrán un gasto diario de $136.233, incluido el alojamiento.

El Ministerio de Desarrollo Productivo , conducido por Gustavo Puccini y del cual depende la Secretaría de Turismo -su titular es Marcela Aeberhard -, relevó las reservas de alojamiento al viernes pasado, un día antes de la inauguración de los Juegos Suramericanos .

El promedio de ocupación en hotelería para los dos semanas de competencia, hasta ese momento, se proyectaba en el 72,22% en Rosario, 80,05% en Santa Fe y 57,21% en Rafaela.

Del mismo modo, en cuanto a alquileres turísticos temporarios, el promedio de reservas por Airbnb al viernes pasado estuvo en 78,34% en Rosario, 73% en Santa Fe y 54,62% en Rafaela, en tanto que por Booking esos porcentajes llegaron a 73% en Rosario, 74,13% en Santa Fe y 57,32% en Rafaela.

En ese mismo informe oficial se precisa que “Rosario contó con un pico de ocupación en las plataformas de Booking y Airbnb para el sábado 12 -Ndr: el día de la fiesta de inauguración- del 94% y del 90,3%, respectivamente”.

“Asimismo –continúa el relevamiento- el viernes 18 y sábado 19 se denota un repunte en dichas plataformas con registros de entre el 80% y el 84%”.

Además, el estudio señala que “actualmente ya se evidencian algunos días de ocupación plena (100%) en determinados hoteles de categoría superior, tanto el sábado 12 como durante los días del 15 al 18 de septiembre, además de un 96,4% los días 14 y 19, combinando una fuerte tracción de fin de semana con actividad corporativa”.

El documento precisa que, “en la ciudad de Santa Fe, las plataformas muestran un comportamiento similar al de Rosario, con un pico el sábado 12 de septiembre del 87% en Booking y del 79,8% en Airbnb”.

Los días 18 y 19 se observa un repunte significativo, "alcanzando el 86% y 91% en Booking, y el 77,8% y 79,8% en Airbnb”.

“Para el segmento hotelero tradicional de la capital provincial, se denotan picos los días 15 y 16, con un 87,51% y 90,84% respectivamente; como así también el viernes 18, con una ocupación del 91,23%”, agrega.

El relevamiento indica que “la ciudad de Rafaela denota una dinámica diferenciada respecto a las anteriores localidades y una marcada disparidad según el tipo de alojamiento”.

Además, puntualiza que “en las plataformas temporarias, Airbnb concentra sus picos los días 18 y 19 (63,5% y 65,4%), mientras que Booking exhibe máximos el sábado 12 (75%), sábado 19 (75%) y domingo 20 (74%)”.

"En contraste directo con el perfil de las plataformas, el sector hotelero refleja una marcada orientación asociada con los días de mayor actividad deportiva, alcanzando en la primera semana de los Suramericanos picos superiores al 79%, del 15 al 17 de septiembre”, detalla.

El informe destaca que, “como dato adicional general, en los tres destinos se observa un crecimiento de la ocupación de última hora asociado a la instalación de la agenda de los Fan Fest”.

Los casos de Rosario y Santa Fe

En paralelo, un estudio realizado por el diputado provincial socialista, Joaquín Blanco, junto al equipo económico de La Usina Social, proyectó un impacto económico de más de 137 mil millones de pesos en Rosario, equivalente al 0,8% de todo lo facturado por el sector privado rosarino durante 2025.

La diferencia aquí es que no contempla solamente el movimiento turístico si no, también, la ejecución de las obras públicas para los Juegos, como por ejemplo la construcción de los estadios.

También en la ciudad de Santa Fe, el Centro Cultural y de Estudios Demos, vinculado al socialismo, calculó que los Suramericanos para la capital provincial dejarán más de 40 millones de dólares en infraestructura urbana y casi 4 millones de dólares en ingresos por gastos turísticos.

Días atrás, habían sido los diputados provinciales del PS Antonio Bonfatti -exgobernador- y Varinia Drisun quienes habían valorado los más de 90 millones de dólares invertidos por el Estado santafesino en obras para los Juegos.