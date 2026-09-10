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TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Susana Rueda pide por la reelección de Pullaro, pero lo imagina rumbo a la Casa Rosada

La ministra de Cultura socialista respaldó al gobernador y lo proyecta a la pelea nacional. No descarta ser candidata: “Voy a hacer lo que le sirva a Unidos”.

Por Letra P | Periodismo Político
Santa Fe: Susana Rueda pide por la reelección de Pullaro y lo imagina rumbo a la Casa Rosada

Santa Fe: Susana Rueda pide por la reelección de Pullaro y lo imagina rumbo a la Casa Rosada

La ministra de Cultura de Santa Fe y referente del Partido Socialista, Susana Rueda, respaldó la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro en la Casa Gris y hasta se animó a proyectarlo hacia una eventual candidatura por la presidencia en 2031.

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“Estamos seguros de que va a haber Pullaro para rato, no solamente en la provincia, sino con apuestas importantes para un futuro”, planteó la dirigente del PS, que ubicó a Unidos como parte de una alternativa nacional “que venga del centro”.

De la reelección en Santa Fe a la Casa Rosada

“Sí, por supuesto”, respondió Rueda en Hora Política cuando le preguntaron si Pullaro debía buscar la reelección en 2027. Y enseguida fue más allá: contó a modo de anécdota que un vecino se le acercó para pedirle que le transmitiera al gobernador que, si logra un segundo mandato, después vaya por la presidencia.

“Una alternativa que venga del centro, que venga de Unidos, de una conjunción de partidos con una plataforma de coincidencias”, sostuvo en ese sentido.

¿Susana Rueda candidata en 2027?

Consultada por una eventual candidatura propia, Rueda esquivó, por ahora, cualquier definición y aclaró que se ve en la gestión, a la que definió como “apasionante”.

Sin embargo, tampoco se bajó de la discusión electoral y dejó abierta la puerta a ocupar un lugar en las listas del oficialismo el año que viene.

“Voy a hacer lo que le sirva a Unidos y lo que le sirva a la provincia de Santa Fe”, planteó la dirigente socialista y completó: “Donde pueda hacer un aporte más importante, ahí voy a estar”.

El socialismo busca ganar terreno dentro de Unidos

El coqueteo, por ahora prudente, con una eventual candidatura tiene como telón de fondo una estrategia más amplia del Partido Socialista, que busca llegar a 2027 con mayor volumen propio dentro de Unidos y ya avisó que pretende disputar lugares en todas las categorías.

Una de las últimas muestras fue el encuentro que reunió a unas 400 personas y sentó alrededor de una misma discusión a las distintas tribus partidarias, incluida la referenciada en Antonio Bonfatti, de la que forma parte la ministra.

Antes, el lanzamiento del spot Política que sirve también dejó una señal sobre dónde estarán puestas buena parte de las expectativas: Rosario, la ciudad que el socialismo gobernó durante más de dos décadas y de la que Rueda es oriunda y fue concejala.

La jugada apunta a sostener la sociedad con Pullaro sin resignar identidad ni lugares propios. Por ahora, la discusión por los nombres corre por detrás, pero el partido ya empezó a preparar el terreno.

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