El socialismo no apura nombres para competir por Rosario hasta lograr la alquimia entre sus tribus internas

En un nuevo mojón de la campaña que el socialismo empezó a desplegar con la mira puesta en las elecciones municipales de Rosario en 2027, el encuentro "Planificar Sirve" reunió este martes a más de 400 asistentes y a prácticamente todas las tribus del espacio.

La foto mostró volumen y convivencia interna, pero no aceleró los tiempos: por ahora, nadie quiere apurar la discusión de candidaturas.

La convocatoria en los salones de Vista Río fue presentada como el primer paso de una serie de reuniones destinadas a construir una agenda “para la ciudad que viene”.

Hubo representantes de universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales, empresarios y dirigentes, pero también viejos cuadros técnicos de las gestiones municipales socialistas que el partido apuesta a recuperar para confeccionar una hoja de ruta “para los próximos 20 años de la ciudad”.

“Estamos construyendo una propuesta de futuro que recupera lo mejor de la tradición rosarina. Tenemos una oportunidad única porque en 2027 se va a reescribir la Carta Orgánica y también habrá un cambio de autoridades”, confió a Letra P Joaquín Blanco , secretario general del socialismo en Santa Fe .

PLANIFICAR SIRVE Convocados por nuestros centros de estudio, nos encontramos con más de 400 vecinos y vecinas, profesionales, empresarios, académicos e instituciones para debatir sobre los desafíos y las prioridades de la ciudad de Rosario: movilidad, vivienda, producción y… pic.twitter.com/pzT7i2Xg7D

La movida tiene además un objetivo puertas adentro. Después de años de internas y con distintas terminales conviviendo bajo una misma sigla, en el partido de la rosa entienden que antes de pensar quién puede competir por el Palacio de los Leones necesitan fortalecer la vida partidaria y encontrar puntos de encuentro entre sus sectores.

Los nombres para 2027 pueden esperar

Por eso, la discusión de candidaturas está, al menos por ahora, pateada para más adelante. “Es más importante tener la propuesta que el nombre de la persona”, resumió Blanco.

En las otras tribus, aunque con matices, el diagnóstico es parecido. “Necesitamos fortalecer la vida orgánica, generar espacios de encuentro y darle vida al socialismo más allá de las listas. Cuando llegue ese momento, va a hacer falta mucha generosidad de todos”, apuntó una voz de otro sector interno.

La hoja de ruta, entonces, se repite: ganar espacio en la agenda rosarina, reivindicar los hitos de las gestiones socialistas y volver a discutir qué ciudad propone el PS para los próximos años, ahora que, como planteó Clara García, la inseguridad dejó de ser “el ancla” que frenaba a Rosario.

Después, dicen, llegará el momento de los nombres. Blanco es uno de los que aparece en las conversaciones y también asoma Lionella Cattalini. Federico Lifschitz, que ya dejó entrever sus intenciones para 2027, completa por ahora ese lote, aunque no participó de la jornada.

La planificación, en el centro de la escena

El formato también acompañó la decisión de no apurar la pelea electoral. Blanco participó de la apertura, aunque con una intervención breve y centrada en la dinámica de la actividad, mientras que el cierre quedó en manos del artista Tomás Quintín Palma.

El peso de la convocatoria estuvo en Usina Social, Nexos y Cemupro, los centros de estudio vinculados a las distintas tribus, que organizaron las mesas y convocaron a los especialistas. Los popes del PS, por su parte, miraron casi la totalidad del evento desde abajo de los tablones.

Entre ellos estaban figuras como García, Varinia Drisun, Enrique Estévez, Susana Rueda, Verónica Irizar, Mónica Fein, Antonio Bonfatti, Cattalini y el propio Blanco.

Con la conducción de Natalia Pettinari, la actividad comenzó con una exposición de la socióloga Victoria O'Donnell y siguió con debates sobre salud mental, vivienda, movilidad, seguridad, desarrollo productivo, espacios públicos y nocturnidad, entre otros ejes.

“El socialismo gobernó tantos años Rosario porque supo interpretar cómo gestionar ejes clave como la salud, la educación, la cultura y el urbanismo. Hoy la realidad pone nuevos problemas por delante y este encuentro sirve para actualizar esas demandas y pensar propuestas y soluciones”, explicaron desde el partido, justificando la disposición.