Maximiliano Pullaro reactiva un elefante blanco de la salud y apunta más allá de 2027

El Hospital Regional Sur de Rosario comenzó a construirse en 2011, bajo la gestión como gobernador de Santa Fe del socialista Hermes Binner . Una década y media después, y luego de que se paralizaran las obras en 2020, la administración de Maximiliano Pullaro tiene la intención de revertir el estado ruinoso de una obra calificada como emblemática.

El interés de recuperar ese espacio apunta más allá de 2027, cuando finaliza el mandato del radical.

Distintos motivos provocaron que ese gigante de la salud pública, un edificio de 39.000 metros cuadrados pensado para aliviar la carga sanitaria del sur de la ciudad, pero también de Villa Gobernador Gálvez y otras localidades de la zona, quedara paralizado. Durante la pandemia y bajo el mandato de Omar Perotti , sufrió incluso robos y saqueos.

Esa situación provocó que, como parte de la planificación, se piense primero en un esquema de abordaje del entorno para luego avanzar en el cerramiento y finalmente en las obras del nosocomio.

Los trabajos sobre la calle Heliotropo, una de las que rodea el edificio, ya comenzaron. “Esto no es ni siquiera pensando en esta gestión, sino en la que viene”, dijeron sobre los plazos de la obra en el ministerio de Obras Públicas que comanda Lisandro Enrico. De hecho, en la licitación que contempla todo el proceso consta un tiempo de ejecución total de 1.100 días -de cumplirse ese plan finalizaría hacia fines de 2028-, con un presupuesto de más de 47 mil millones de pesos.

Una obra reclamada y con vaivenes

El historial del hospital emplazado en Circunvalación y San Martín tiene un derrotero diverso: luego del inicio de la obra en la gestión de Binner, tuvo un impulso inicial con los gobiernos de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, pero cayó en un estado casi de abandono durante los años siguientes. Según los relevamientos de la gestión Pullaro, el cerramiento realizado entre 2017 y 2019 fue “destruido o vandalizado en un 90%” en los años siguientes.

Vandalismo 2022 r3 El vandalismo en el hospital, una imagen repetida // Crédito foto: Rosario3.

En las crónicas periodísticas locales de los últimos años, y a partir del estado de abandono, el lugar se ganó la denominación de ‘elefante blanco’.

“Estamos cumpliendo con lo que nos pidió el gobernador: activar rápidamente esta obra”, dijo Enrico en agosto pasado, cuando se abrieron los sobres de la licitación con empresas que fueron a la baja con respecto al presupuesto oficial que estimaba destinar 70 mil millones de pesos.

La mirada puesta más allá de 2027

Ante la complejidad de las tareas, y luego de tantas idas y vueltas, el arco político mira con atención de qué manera avanzará un proyecto que es primordial para la ciudad. Días atrás se realizó la inauguración del nuevo Hospital Regional de Rafaela “Doctor Jaime Ferré”, con una inversión de 66 mil millones de pesos. Pullaro estuvo acompañado por dos de sus antecesores, Antonio Bonfatti y Omar Perotti -en un gesto institucional que se ha repetido en otros temas-, y definió el nosocomio como “un lujo de la salud pública en Argentina”.

Con la intención de mostrar un perfil no sólo anclado en la seguridad y a temas duros, el tenor de la segunda parte de la gestión del gobernador buscará mostrar asuntos que hasta el momento quedaron más relegados en la agenda provincial. La salud será uno de ellos, buscando además sostener la obra pública ante el corrimiento en el área del gobierno nacional.

En la cartera de Obras Públicas minimizan el hecho de que los plazos provoquen que, quizás, no sea Pullaro el encargado de inaugurar el hospital, aun cuando existe la posibilidad de que el gobernador compita por la reelección tras la reforma de la Constitución provincial. “Son cosas que quedan y se encaran con seriedad. A ritmo sostenido, pero sin necesidad de apurarse”, dicen en ese ministerio.

En qué constan las obras en el hospital de Rosario

Con distintas etapas previstas, el primer paso que da por estos días el gobierno provincial es la pavimentación a nivel definitivo del entorno del hospital. El tiempo de ejecución estimado, sólo para esa tarea, es de siete meses. Mientras se desarrollan esas tareas se avanza en la relocalización de vecinos, además de obras vinculadas a los servicios.

Hospital Regional Sur 2-12 Las primeras máquinas ya comenzaron a trabajar en el entorno del Hospital.

En enero comenzarían las obras de cerramiento con fibra de vidrio tras la vandalización y los robos que sufrió el lugar. Después será tiempo de la arquitectura interior y, por último y ya en el largo plazo, el equipamiento y la dotación de recursos humanos para el funcionamiento del demorado hospital.