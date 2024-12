Las tres elecciones de Maximiliano Pullaro en 2025

Jugar a fondo en las tres elecciones que tendrá Santa Fe en 2025. Ese es el propósito del gobernador Maximiliano Pullaro que, seguramente, encabezará una de las listas de convencionales, pero también se cargará al hombro el proceso en las legislativas locales. Más adelante le tocará resolver si enfrenta o no a Javier Milei en las nacionales.

La de convencionales será una elección para tirar toda la carne al asador, una contienda que no permitirá especular. Todos y todas quieren ser candidatos, desde la vicegobernadora, Gisela Scaglia, hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García ; pasando por los intendentes Pablo Javkin y Juan Pablo Poletti . Julián Galdeano , como ya contó Letra P , quiere ubicar a Carolina Losada . Nadie lo va a reconocer públicamente porque la birome la tiene el gobernador, pero el deseo está. Pullaro se va a ocupar de no descontentar a nadie.

El mandatario, no obstante, también le pondrá muchas fichas a las elecciones locales , que tendrán PASO el 13 de abril , junto a la única instancia de convencionales, y generales el 29 de junio . Esa es una elección para medir territorio y para dimensionar el volumen y profundidad de Unidos.

El gobernador apelará a todo su pragmatismo para definir la estrategia en cada localidad, o al menos en las más importantes. “Va a hacer lo que funcione de acuerdo a las realidades locales, se va a adaptar a eso”, grafica un integrante de la mesa chica del gobierno. Si en Rosario, por ejemplo, conviene armar lista única, se armará. Si, en cambio, es más estratégico armar una PASO potente, se cerrará eso. La localidad impone el plan.

El pullarismo tiene ciudades donde apostará a jugadores propios, radicales, pero en otros terruños se verá obligado a entablar alianzas con otros sectores de la coalición. Parece ser el caso de Rosario, donde el gobernador no tiene una persona de su riñón con chances de encabezar. En ese caso, Pullaro va a privilegiar los acuerdos dentro de Unidos. “Maxi no va a forzar, en Rosario no tenemos un propio, pero todos quieren ser de Pullaro, cualquier candidato necesita que el gobernador lo banque”, blanquea la fuente.

¿Qué hacer con Javier Milei en Santa Fe?

Aún sin la definición respecto a la existencia o no de PASO, Pullaro deberá convivir y definir cómo involucrarse con la elección nacional. En el segundo semestre se plebiscitará la gestión de Milei, y no la suya, por lo que la estrategia será otra. En ese caso todavía queda mucho para resolver. Como base del análisis, comparten un grueso de electorado y la pregunta se impone: ¿Será negocio para Pullaro enfrentarse electoralmente a Milei?

Pullaro lee que, por más esfuerzo que haga, es una contienda en la que no podrá incidir de manera central. Tiene, a su juicio y el de su entorno, un antecedente de enseñanza: Miguel Lifschitz – Luis Contigiani 2017, cuando el socialista eligió un duro para enfrentar a la gestión de Mauricio Macri presidente. Terminó tercero cómodo. Pullaro no va a ir a eso.

La Casa Gris analiza que la Nación seguirá ajustando y que las provincias tendrán mayores dificultades para ordenar sus números y llegar a fin de mes. En ese marco, por un lado, el gobierno provincial sostendrá su “modelo de austeridad”, sin entrar en conflicto con la Casa Rosada. Es difícil y temprano pensar que, en ese escenario, Unidos saltará a la arena nacional. Es pronto, pero desde la mirada pragmática del gobernador, no parece tener mucho futuro. Al menos por ahora.