La tropa de Maximiliano Pullaro espera una señal de su jefe para definir la estrategia en Rosario

A tres semanas para el cierre de listas, la tropa de Maximiliano Pullaro en Rosario aún no define cuál será su hoja de ruta en la disputa por el Concejo . En plena construcción de su espacio, mantienen todas las opciones sobre la mesa y esperan una señal del gobernador para tomar una decisión.

Para el pullarismo, la elección de ediles en Rosario es todo un desafío. No solo porque será la primera que encaren como flamante conducción del Comité Departamental de la UCR , sino también porque hay cierta sensación de responsabilidad de estar representando al gobernador, que asumen más allá de la decisión del hughense de mostrarse como líder de Unidos y no de un solo sector, lo que seguramente lo llevará a tener pocos o nulos gestos públicos para con sus adláteres rosarinos.

A la espera de esa señal, los operadores de Evolución dejan abiertas todas las puertas. No escapan a la realidad de la falta de figuras rutilantes que afecta a todo Unidos para Cambiar Santa Fe en la ciudad electoralmente más importante de la provincia, por lo que saben que encabezar una lista es una opción difícil. Sin embargo, reconocen que pueden tener todas las opciones sobre la mesa porque a cualquiera le interesa cerrar con el espacio del gobernador. Más aún si, como intentarán, el representante del sector es Damián Pullaro .

¿Lista propia? No está descartado, pero no es la opción más probable. Si bien seduce la posibilidad de instalar una figura propia, cortarse solo es un riesgo porque, así como no habría que compartir el crédito de la victoria, tampoco habría con quien repartir los costos de una derrota. Además, surge otra vez la cuestión de la falta de nombres propios de peso que destaquen.