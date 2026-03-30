Santa Fe: Pullaro dijo estar "muy golpeado" por el crimen en la escuela y pidió activar el proceso penal

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , dispuso el envío de un equipo interministerial a San Cristóbal tras el ataque ocurrido en la escuela Mariano Moreno donde un estudiante de 15 años asesinó a otro de 13. El mandatario dijo estar "muy golpeado con el hecho" e instruyó a sus colaboradores para contener la situación de las familias y a la vez "activar el proceso penal sobre el victimario".

El gobierno provincial articuló la intervención de distintas áreas para contener a la comunidad educativa y avanzar en la investigación. Pullaro dispuso que viajen a San Cristobal los ministros de Justicia y Seguridad , Pablo Cococcioni ; de Educación, José Goity, y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda .

También forman parte del operativo Claudia Soria , de Atención a la Víctima; Juan Musuruana , coordinador de Seguridad Pública; Daniela León , de la Secretaría de Niñez, y Diana Gallo , del ministerio de Educación.

Las tareas se desarrollan en coordinación con efectores de salud de la región, con el objetivo de asistir a las familias afectadas y relevar información clave sobre lo sucedido. El Ejecutivo anticipó que las medidas adoptadas serán detalladas en una conferencia de prensa.

Pullaro expresó su conmoción por el episodio este lunes cerca de las 9 y explicó que fue notificado a las 7.20 a través de la central analítica del Ojo. “Estoy muy golpeado con el hecho”, afirmó, al describir la secuencia inicial que derivó en la intervención del gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2038637767530270726&partner=&hide_thread=false UN ALUMNO MATÓ A UN COMPAÑERO La Casa Rosada deslinda responsabilidades en Pullaro



Afirma que Seguridad, Educación y la Procuración siguen el caso



Debate sobre la portación de armas



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De acuerdo con la información preliminar, el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta tipo itaka, hirió a dos compañeros y provocó la muerte de un alumno de 13 años. El mandatario indicó que, ante la gravedad del caso, se suspendieron actividades oficiales para coordinar la respuesta inmediata.

En ese marco, Cococcioni, Goity y Tejeda se trasladaron a la ciudad junto con equipos especializados para acompañar a las familias y a la institución. También interviene el equipo de víctimas del Ministerio de Seguridad.

Investigación en marcha en Santa Fe

El gobernador remarcó al hablar este lunes, luego del anuncio sobre las obras que se retomarán en el Monumento a la Bandera de Rosario, que sólo contaba con datos preliminares y evitó profundizar en hipótesis. “Es muy difícil analizarlo una hora después”, señaló, al tiempo que subrayó que la prioridad es la contención de las familias, de la comunidad educativa y el esclarecimiento del hecho.

in1774875880901 La escuela donde se produjo el tiroteo está en San Cristóbal, ciudad ubicada en el departamento del oeste provincial lindero con Santiago del Estero.

En paralelo, confirmó que se activó el proceso penal contra el adolescente acusado, con la intervención judicial correspondiente. Las autoridades provinciales trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar las circunstancias del ataque. El gobierno sostuvo que continuará con el despliegue territorial y la asistencia integral mientras avanza la investigación.

El caso se produce semanas después de la sanción de la ley que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La nueva ley permite procesar y juzgar a adolescentes de 14 y 15 años por delitos graves, estableciendo un máximo de 15 años de prisión y penas alternativas para delitos menores. En la Casa Rosada afirman que siguen el caso a través de la Procuración y de las carteras de Seguridad y Educación, pero apuntaron a la provincia.

Asistencia sanitaria y seguimiento de los estudiantes

Como parte de las tareas dispuestas por el Ejecutivo, se coordinó un operativo sanitario para atender a ocho estudiantes afectados por el ataque en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. La intervención incluyó la asistencia inmediata en centros de salud de la región.

Seis de los pacientes fueron atendidos en el hospital local, con heridas superficiales y en condición estable. En paralelo, otros dos estudiantes fueron derivados al hospital regional “Dr. Jaime Ferré”, de Rafaela, para una evaluación de mayor complejidad.

Entre ellos, un joven de 13 años ingresó en código rojo, aunque se encuentra lúcido y hemodinámicamente estable. Según fuentes oficiales, será trasladado al hospital Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe para continuar con su tratamiento.

En tanto, otro estudiante de 15 años fue derivado al mismo efector de Rafaela para controles, pero por lesiones leves. Su estado no reviste gravedad y no requirió activación de emergencia durante el traslado.

Los equipos de Salud Mental de la provincia trabajan en ambos hospitales para brindar contención a las víctimas y a sus familias, informó el gobienro santafesino. El acompañamiento se realiza de manera articulada con el operativo interministerial desplegado en el territorio y con el objetivo de garantizar una asistencia integral mientras continúa la evolución de los pacientes internados.