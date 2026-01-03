Los videos más impactantes del ataque de Estados Unidos a Venezuela

Una de las imágenes del bombardeo de Estados Unidos en Venezuela.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión". Con este mensaje, Donald Trump confirmó la operación militar norteamericana en el país caribeño que, a través de videos en las redes sociales, ya se permitía sospechar.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN Trump y los crímenes de la guerra que ya llegó Por Marcelo Falak

El presidente norteamericano confirmó que recién a las 11 (hora local) brindará detalles del operativo que culminó con la detención del mandatario chavista. Sin embargo, parte de ellos ya fueron viendo la luz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundoeconflicto/status/2007346207958655119&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Todas las bases militares de Venezuela están siendo atacadas en estos momentos. pic.twitter.com/Yy3Eaeg5qs — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 3, 2026

Las explosiones y los sonidos de los aviones sobrevolando Caracas se registraron alrededor de las 2 de la madrugada (hora local) de este sábado en la capital venezolana. En las imágenes posteadas se ven columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad, cuya zona sur quedó a oscuras.

En las redes también se reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirmaron escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NapoleonVE/status/2007345908007219658&partner=&hide_thread=false #URGENTE Se confirman bombardeo en distintinras zonas del área metropolitana. Estos ataques van desde Higuerote en el Estado Miranda hasta Caracas inicialmente. Zonas aledañas a Fuerte Tiuna y El Cuartel de la Montaña #Venezuela resiste esto es #hastaElFinal pic.twitter.com/oRCqrqY1VR — Napoleón Figueroa León .·. (@NapoleonVE) January 3, 2026 El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enumeró una decena de objetivos de los bombardeos, incluyendo el Palacio Federal Legislativo de Caracas. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2007361865492639974?s=46&partner=&hide_thread=false Balance confirmado hasta el momento: pic.twitter.com/Tt9JdoyfKr — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026 Las imágenes de los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela Los videos en las redes sociales se multiplican con el correr de los minutos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aapayes/status/2007346543993737662&partner=&hide_thread=false La administración Trump ha iniciado una campaña de bombardeos ilegales en Caracas, Venezuela, atacando varias partes de la ciudad. pic.twitter.com/qi1T07UW8W — aapayés (@aapayes) January 3, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlazaRomana_/status/2007347316177678787&partner=&hide_thread=false Los bombardeos en Caracas, Venezuela, se reportan cerca de los centros de poder del chavismo, específicamente en zonas donde residen altos mandos militares (Cartel de los Soles). - Emanuel Rincón pic.twitter.com/IPVTFQmD9L — Plaza Romana (@PlazaRomana_) January 3, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2007356557114343821&partner=&hide_thread=false #URGENTE | El Fuerte Tiuna en Venezuela está siendo asediado. Impresionante imagen del momento del ataque. pic.twitter.com/RW54H00sEE — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 3, 2026

Compartir en:







