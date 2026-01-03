Los videos más impactantes del ataque de Estados Unidos a Venezuela

El presidente norteamericano confirmó que recién a las 11 (hora local) brindará detalles del operativo que culminó con la detención del mandatario chavista. Sin embargo, parte de ellos ya fueron viendo la luz.
Las explosiones y los sonidos de los aviones sobrevolando Caracas se registraron alrededor de las 2 de la madrugada (hora local) de este sábado en la capital venezolana. En las imágenes posteadas se ven columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad, cuya zona sur quedó a oscuras.
En las redes también se reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirmaron escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.
Los bombardeos en Caracas, Venezuela, se reportan cerca de los centros de poder del chavismo, específicamente en zonas donde residen altos mandos militares (Cartel de los Soles). - Emanuel Rincón pic.twitter.com/IPVTFQmD9L