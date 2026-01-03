MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Los videos más impactantes del ataque de Estados Unidos a Venezuela

Antes del mensaje de Donald Trump confirmando la detención de Nicolás Maduro, las redes sociales se colmaron de imágenes del operativo militar.

Por Letra P | Periodismo Político
Una de las imágenes del bombardeo de Estados Unidos en Venezuela.&nbsp;

Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Trump y los crímenes de la guerra que ya llegó

Por  Marcelo Falak

El presidente norteamericano confirmó que recién a las 11 (hora local) brindará detalles del operativo que culminó con la detención del mandatario chavista. Sin embargo, parte de ellos ya fueron viendo la luz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundoeconflicto/status/2007346207958655119&partner=&hide_thread=false

Las explosiones y los sonidos de los aviones sobrevolando Caracas se registraron alrededor de las 2 de la madrugada (hora local) de este sábado en la capital venezolana. En las imágenes posteadas se ven columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad, cuya zona sur quedó a oscuras.

En las redes también se reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirmaron escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NapoleonVE/status/2007345908007219658&partner=&hide_thread=false

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enumeró una decena de objetivos de los bombardeos, incluyendo el Palacio Federal Legislativo de Caracas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2007361865492639974?s=46&partner=&hide_thread=false

Las imágenes de los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela

Los videos en las redes sociales se multiplican con el correr de los minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aapayes/status/2007346543993737662&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlazaRomana_/status/2007347316177678787&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2007356557114343821&partner=&hide_thread=false
Nicolás Maduro y Donald Trump. 
Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela

El presidente de EEUU dijo que fue "un ataque a gran escala" sobre diversos objetivos. También fue capturada la esposa del líder chavista.
Leonardo Scatturice
Los amigos del campeón

La Justicia habilitó a Scatturice a licuar la deuda de OCA con la ARCA

El empresario sigue sumando negocios con Javier Milei. Compró el correo y refinanció los pasivos con el fisco, que también es su cliente. Nace un imperio.

Desde el Senado, Jorge Capitanich lidera la avanzada peronista contra los números de Javier Milei. 
AGENDA 2026

Al ataque: con números, el peronismo sale a discutirle el relato a Milei

Por  Gabriela Pepe
El dólar debutó con las nuevas bandas cambiarias
OTRAS BANDAS, MISMA CANCIÓN

Dólar 2026: con el nuevo esquema de flotación, el BCRA no compró reservas y Caputo volvió a vender

Por  Lorena Hak
Gabriel Bornoroni y Martín Menem en el Festival de Jesús María, enero del 2025.
Discusión 2027

El verano de Bornoroni: nueva visita de Milei, gira festivalera y guerra fría con el cordobesismo

Por  Yanina Babiachuk
Kicillof quiere completar la Corte: nueve nombres en danza para cuatro lugares
EL JUEGO DE LAS SILLAS

Kicillof quiere completar la Corte: nueve nombres en danza para cuatro lugares

Por  Martín Soler