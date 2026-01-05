La captura de Nicolás Maduro hace volar las acciones de las petroleras Chevron y Exxon en Wall Street

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos hizo volar las cotizaciones de las petroleras en Wall Street, en especial a Chevron y ExxonMobil , y revalorizó los activos del país caribeño. Mientras los mercados globales festejaban, los bonos venezolanos escalaron hasta 28% y la bolsa local acompañó con subas generalizadas.

Las acciones de Chevron treparon 7,6% y las de ExxonMobil avanzaron 4,1%, impulsadas por las expectativas de una reapertura del negocio petrolero en Venezuela, país que alberga el 17% de las reservas globales de crudo. También subieron otras firmas estadounidenses como Halliburton , Valero Energy y ConocoPhillips , que mantiene litigios por más de u$s 10.000 millones contra el Estado venezolano.

El ataque militar de Donald Trump fue celebrado en el mercado financiero. El índice S&P 500 subió 0,28%, el Nasdaq 0,66% y el Dow Jones apenas 0,02%. En paralelo, el barril de Brent se ubicó en u$s 61,22 y el WTI en u$s 57,79, con avances del 0,77% y 0,82%, respectivamente.

Si bien se espera que el precio siga una tendencia bajista a corto y mediano plazo, por la mayor producción que promete la reactivación de la operación venezolana, el embargo al crudo que el país caribeño exporta a China hizo mover las cotizaciones al alza.

En Europa, las bolsas registraron máximos históricos. El DAX alemán subió 1,29%, el CAC francés 0,20% y el Euro Stoxx se mantuvo en niveles récord. En Asia, los índices de Tokio, Seúl y Shanghái también operaron en verde, con alzas que llegaron al 3,43%.

Chevron y Exxon: entre el juicio y la oportunidad petrolera

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), Chevron fue la única gran petrolera que permaneció en Venezuela tras la ola de expropiaciones de Hugo Chávez. Esto la posiciona actualmente como la mejor ubicada para capitalizar una eventual reapertura del negocio energético.

En tanto, ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron el país y recurrieron a tribunales internacionales. La primera aún tiene fallos a favor por más de u$s 1000 millones, mientras que la segunda espera cobrar más de u$s 10.000 millones, según los datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La euforia también llegó a Argentina

Los bonos soberanos de Venezuela y de PDVSA subieron hasta 28% tras la intervención de Estados Unidos. La curva completa operó en alza, con el Venezuela 2027 alcanzando los 40,95 centavos por dólar.

La consultora financiera Barclays afirmó que “la salida de Maduro mejora las expectativas de pago en el corto plazo”, aunque alertó por una “reestructuración extremadamente compleja”.

En Argentina, la bolsa porteña replicó la tendencia global. Las acciones energéticas y financieras lideraron las subas. Se destacó YPF, con un avance del 3,7%, en línea con el rebote internacional del petróleo. También mejoraron los bonos soberanos en dólares, apuntalados por el apetito global de riesgo.

Venezuela: del aislamiento a la reapertura petrolera

La designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina fue interpretada como una señal de transición ordenada. La funcionaria expresó la voluntad de “reconstruir la relación con Estados Unidos”, lo que podría allanar el camino para que empresas estadounidenses retomen operaciones en la Faja del Orinoco.

El exejecutivo de Chevron, Ali Moshiri, confirmó al Financial Times que está reuniendo u$s 2000 millones para invertir en proyectos petroleros en Venezuela. Según dijo, “el interés pasó de cero a 99 en apenas 24 horas”.

Las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, también dejaron clara la estrategia: “No permitiremos que la industria petrolera venezolana quede en manos de China, Rusia o Irán”. Así, el conflicto abre una oportunidad para las petroleras estadounidenses, y un nuevo capítulo en la disputa por los recursos estratégicos del continente.