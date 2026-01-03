Venezuela agita la grieta argentina: qué dijeron las principales figuras locales sobre el ataque

Mauricio Macri: "Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura"
"Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela. Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato. Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura", expresó el expresidente, líder del PRO.
"Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía", señaló el Partido Justicialista en un comunicado.
Juan Grabois: "Ilegal", "criminal" y "el fin de Latinoamérica como zona de paz"
"¿Caída de Maduro titulan? ¿Festejan? Además de perversos, ¿Son idiotas? ¿Festejan una guerra? ¿No vieron cómo quedó Medio Oriente después de Libia, Irak y Siria? No importa si es Maduro, Lula o Kast. Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra. Es la destrucción del derecho público internacional. Es ilegal. Es criminal. Es el fin de Latinoamérica como zona de paz. Junto a nuestro más enérgico repudio, reafirmo nuestro compromiso militante en la resistencia no-violenta contra la barbarie asesina yankee que festeja el cipayaje local, en defensa de la paz hemisférica y la autodeterminación de los pueblos", afirmó el líder de Patria Grande.
Miguel Pichetto: "El gobierno de Maduro estaba agotado"
"El gobierno de Maduro estaba totalmente agotado: violador de derechos humanos y antidemocrático. Esta dictadura no iba a reconocer nunca el voto de la gente. Y sus líderes principales estaban involucrados en el narcotráfico. Es el primer paso para que Venezuela recupere la libertad y la democracia a través de elecciones libres", dijo el diputado, jefe del bloque Encuentro Federal.
"En América Latina (aunque no solo), se ha abierto una caja de Pandora. La comunidad internacional debe actuar ya mismo. Desde el punto de vista del derecho internacional, la ética y la razón, es indefendible. No hay razón q justifique la aprobación ni el silencio. No se puede sentar este precedente", advirtió el ex diputado, actual referente de Siempre Democracia.
