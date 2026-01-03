MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Venezuela agita la grieta argentina: qué dijeron las principales figuras locales sobre el ataque

Javier Milei, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, el PJ y otras importantes referencias expresaron sus diferencias sobre la intervención de Donald Trump.

Por Letra P | Periodismo Político
Mauricio Macri y Jorge Macri.

Nicolás Maduro y Donald Trump. 
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela

Por  Letra P | Periodismo Político

Javier Milei: "¡Viva la libertad!"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2007413554077692217?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007413554077692217%7Ctwgr%5Eae9ee29a92cf8060d988d62cf289813b2fb5bee5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fjavier-milei-vs-lula-da-silva-venezuela-celebracion-del-argentino-y-dura-condena-del-brasileno-n5421140&partner=&hide_thread=false

Patricia Bulrrich: "Venezuela será libre"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2007390942568067203&partner=&hide_thread=false

Mauricio Macri: "Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura"

"Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela. Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato. Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura", expresó el expresidente, líder del PRO.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2007440320703656164&partner=&hide_thread=false

PJ: "Una amenaza para toda la región"

"Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía", señaló el Partido Justicialista en un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/p_justicialista/status/2007439318608904678&partner=&hide_thread=false

Juan Grabois: "Ilegal", "criminal" y "el fin de Latinoamérica como zona de paz"

"¿Caída de Maduro titulan? ¿Festejan? Además de perversos, ¿Son idiotas? ¿Festejan una guerra? ¿No vieron cómo quedó Medio Oriente después de Libia, Irak y Siria? No importa si es Maduro, Lula o Kast. Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra. Es la destrucción del derecho público internacional. Es ilegal. Es criminal. Es el fin de Latinoamérica como zona de paz. Junto a nuestro más enérgico repudio, reafirmo nuestro compromiso militante en la resistencia no-violenta contra la barbarie asesina yankee que festeja el cipayaje local, en defensa de la paz hemisférica y la autodeterminación de los pueblos", afirmó el líder de Patria Grande.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/2007455363470168264&partner=&hide_thread=false

Miguel Pichetto: "El gobierno de Maduro estaba agotado"

"El gobierno de Maduro estaba totalmente agotado: violador de derechos humanos y antidemocrático. Esta dictadura no iba a reconocer nunca el voto de la gente. Y sus líderes principales estaban involucrados en el narcotráfico. Es el primer paso para que Venezuela recupere la libertad y la democracia a través de elecciones libres", dijo el diputado, jefe del bloque Encuentro Federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiguelPichetto/status/2007440967658279212&partner=&hide_thread=false

Jorge Macri: "Venezuela será libre"

"Histórico. Venezuela será libre. La dictadura que sometió al pueblo venezolano durante tantos años llegó a su fin", festejó el jefe de Gobierno porteño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2007436300698243553&partner=&hide_thread=false

Ricardo Alfonsín: "Indefendible"

"En América Latina (aunque no solo), se ha abierto una caja de Pandora. La comunidad internacional debe actuar ya mismo. Desde el punto de vista del derecho internacional, la ética y la razón, es indefendible. No hay razón q justifique la aprobación ni el silencio. No se puede sentar este precedente", advirtió el ex diputado, actual referente de Siempre Democracia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RICALFONSIN/status/2007425441460630003&partner=&hide_thread=false

