Mauricio Macri y Javier Milei, una semana en el barro

“No me voy a pelear con usted por esto” . A Javier Milei no le cerraron las explicaciones que Mauricio Macri le dio el miércoles por la noche sobre el voto del PRO en contra de los fondos reservados para la SIDE , pero decidió dar por saldado el tema. La cena en Olivos terminó “bien”. Quedaron en volver a verse. Todavía faltaba un capítulo más en la escalada de tensión entre el oficialismo y su principal socio, por la plata de los jubilados.

Macri jura que no les dio su aval a los senadores del PRO para que votaran junto al peronismo y a la UCR por la actualización de la fórmula jubilatoria. “Se mandaron solos”, dicen en el entorno del expresidente y aseguran que negociaron directamente con la Casa Rosada. No quisieron pagar costo electoral. “Nuestro bloque tiene criterio propio. Somos parte de un partido político, pero no recibimos órdenes”, aclaró la bancada en un comunicado.