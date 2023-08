Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner no participan en las elecciones, pero tampoco se aburren en los márgenes. Ambos lideran las dos fuerzas que desde 2015 se dirimen en las urnas a nivel nacional, así que no hay forma de que se queden afuera de los debates de campaña. La deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no es la excepción.