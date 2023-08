Con un formato alejado de la liturgia peronista y dudas sobre la presencia de Cristina Fernández de Kirchner , Unión por la Patria (UP) cerrará este jueves su campaña en el Teatro Argentino de La Plata , donde Sergio Massa encabezará un “conversatorio” y responderá preguntas e inquietudes de la ciudadanía antes de las elecciones primarias.

Pero en el búnker nacional creen que la campaña requiere otro modelo, al menos en esta instancia. “Las cosas van bien así, es mejor no hacer olas”, dice una voz al tanto del diseño de la campaña. Entre los dirigentes que bajan el mensaje a las provincias hay quienes entienden que la decisión es acertada, “en este contexto, con el dólar a 600 pesos”. Creen que la mayoría del electorado ya tiene la decisión tomada y un acto masivo no cambiaría la definición . Por el contrario, podría llegar a irritar a un electorado frágil.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSergioMassa%2Fstatus%2F1688604001355317248&partner=&hide_thread=false Junto a @DMVasco nos reunimos con empresas exportadoras de todo el país que aplicaron al Programa #PotenciaPyMEX, que invierte $19.000 millones en impulsar a las PyMEs en incorporar nuevas tecnologías y potenciar sus exportaciones.#DefenderALaPatria pic.twitter.com/XKuoJkoKUG — Sergio Massa (@SergioMassa) August 7, 2023

El acto de La Plata tendrá un formato diferente. Massa responderá preguntas e inquietudes de la ciudadanía y presentará sus propuestas de gobierno. Será un conversatorio con representantes de diferentes sectores de la sociedad. El diseño de charla con el precandidato permitirá eludir otro tema espinoso para un cierre electoral: los probables faltazos de Cristina Kirchner y del presidente Alberto Fernández, una foto que la plana mayor de UP no tiene intenciones de repetir.

La ausencia de la vicepresidenta en el último tramo de la campaña generó suspicacias en el oficialismo, donde suenan dos teorías. La primera reza que Cristina se corrió de la campaña para cederle protagonismo a Massa y que el ministro de Economía pueda hablarle a un electorado más amplio que el universo kirchnerista. La segunda, que la vicepresidenta no tiene demasiada fe en el resultado de las PASO.

Cristina se mostró junto a Massa en tres oportunidades desde que UP anunció la candidatura del ministro. El lunes 26 de junio compartieron en Aeroparque el primer acto después del cierre de listas. Luego participaron de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, el 9 de julio, junto al Presidente. Por último, la vice y el precandidato encabezaron la celebración por los 15 años de la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el 17 de julio, en Ezeiza.

"No creo que Sergio necesite una demostración (de apoyo) aun mayor de lo que ya hubo. ¿A quién le importan los actos del cierre de campaña? Ni a mí me interesa. La gente tiene otros problemas, no está esperando un acto para decidir”, dijo este lunes Juliana Di Tullio en diálogo con Radio Provincia. La senadora reafirmó, además, que Massa “es el candidato de Cristina”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEvitaCABA%2Fstatus%2F1688277289430052864%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false COMPARTIMOS UN ALMUERZO CON SERGIO MASSA EN CIUDAD OCULTA pic.twitter.com/fPaiVKZuds — Movimiento Evita CABA (@EvitaCABA) August 6, 2023

En el massismo descartan cualquier cortocircuito. Massa se mueve en tándem con Eduardo de Pedro, que actúa como jefe de campaña, y Máximo Kirchner. Los tres compartieron una cena el domingo, y definieron detalles del último tramo de la campaña. Kirchner le había pedido en público a Cristina que se involucrara. "Que nos dé una mano", dijo el 1 de julio, en Hurlingham. Un dirigente que dialoga con la vicepresidenta le dijo a Letra P que Cristina “está muy conforme con la campaña que está haciendo Sergio” y que Massa ya tiene consolidado el voto kirchnerista. Después de las PASO, deberá salir a la pesca del electorado ajeno.