Mauricio Macri se reunió con Andrés Fassi para cerrar una alianza contra Claudio Chiqui Tapia

El cordobés va a ser la punta de lanza en esta movida que pretende cambiar el modelo de negocio del fútbol argentino. No es la primera vez que conversan, pero la reunión del martes por la noche marca el inicio del plan para acotar las pretensiones de Claudio Chiqui Tapia .

Esta semana, Scioli se mostró como un ferviente defensor de las SAD en sus cuentas en las redes sociales, pero particularmente de dos dirigentes deportivos que no ocultan su intención de darle una vuelta de tuerca al negocio, tal como quieren Milei y Macri: el protagonista del conciliábulo en la oficina de Olivos y su par de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.

Lamentables las declaraciones del tesorero de AFA contra Juan Sebastián Verón y Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba que está llevando adelante una gran transformación.



Verón es un gran dirigente con una trayectoria y prestigio intachable en el fútbol argentino

La frase con la que Scioli remata el hilo de tuits patenta el trasfondo de los fuegos cruzados, que también avivó la mano derecha de Tapia y tesorero de AFA, Pablo Toviggino. “El decreto de las SAD del presidente Javier Milei tiene fuerza de ley y está vigente”, dijo Scioli en modo operador.

Con Fassi confirmado en el equipo de Macri, Milei podría tener en esa dupla un atajo hacia la AFA en el plano del futurismo político. Con el primero, la relación se sostiene pese a las idas y vueltas, pero Fassi no tiene un peso menor en ese esquema, en especial cuando Tapia pone el foco en construir fidelidades en los clubes del interior.

La intervención en la elección interna de Belgrano que terminó con la ratificación de Luis Artime al frente del Pirata cordobés es un ejemplo. La influencia y nivel de confianza que Tapia tiene con el responsable de Instituto, Juan Cavagliatto, es otro ejemplo incluso anterior de esta movida preventiva.

El cambio cultural que quieren Javier Milei y Mauricio Macri

¿Van por AFA? Todos ellos quieren esa silla. "La organización es para la política la provincia número 25", ilustran. Sin embargo, la pelea por las SAD es el paso inevitable para “desmalezar” -dicen- el campo de juego del fútbol nacional.

Macri y Fassi hablaron de un “cambio cultural” con esta herramienta que, en definitiva, no impedirá que, si una entidad deportiva así lo desea, siga funcionando como asociación sin fines de lucro.

No obstante, el oficialismo en AFA, que tiene mandato hasta octubre de 2025, resistirá y defiende la intermediación con un proyecto que dejará al eje pro-SAD “con el culo en el aire”, según anticipó Toviggino en Twitter.

Este medio pudo saber de fuentes inobjetables que Macri está “fascinado” con Fassi. Le compra su visión de negocios y cree que puede ser una gran líder del fútbol argentino.

Cuando lo invitó a formar parte del esquema de gobierno de Cambiemos en 2015 la oferta no cuajó, pero en la guerra contra Tapia el “sí” salió fácil.

El otro cordobés que entró al despacho PRO

Cuando Fassi dejó la oficina del expresidente se topó en el pasillo con otro cordobés que despunta su pasión por el fútbol en algún potrero de barrio, cada dos años, y en campaña. El jefe del bloque radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, saludó a su coterráneo y pasó directo.

juez de loredo cancha talleres.jpg El equipo de Mauricio Macri: Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Andrés Fassi.

Acá no se habló de las SAD, pero sí de la necesidad de que la ley ómnibus XS no se caiga. El debate se atrasa y la UCR tiene bastante que ver, en especial, porque esa bancada no está de acuerdo con la emergencia administrativa.

La reunión con el excandidato a la intendencia capitalina fue más breve que la de Fassi y, seguramente, traerá cola. Son días sensibles para el radicalismo, especialmente en Córdoba. Quince días antes del Pacto de Mayo la fuerza centenaria tendrá su clásica cumbre de Villa Giardino. Le urge definir el equipo y el colectivo boinablanca se preguntará quiénes están con Milei y quiénes no.