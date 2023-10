AHORA | @SDM_590



Claudio 'Bichi' Borghi, ex futbolista y ex entrenador de la selección de Chile



"Las S.A no invierten en juveniles porque no saben cuánto tiempo van a estar en el club y entonces Chile se quedó sin trabajo de recambio. Es muy difícil que Chile salga de esto" pic.twitter.com/Svm2niveVU