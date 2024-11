Mauricio Macri se encamina a la ruptura con Javier Milei

Para el macrismo, todo huele a un acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo, construido debajo de los fuegos artificiales del anuncio sobre la quita de la jubilación a CFK. “Los beneficiarios de lo que pasó los últimos días son los libertarios y el peronismo. Si no hay un acuerdo, por lo menos hay conveniencia mutua coyuntural”, dice un diputado que no se enlista en ninguno de los dos bandos y se sorprendió por el envío del proyecto sobre las PASO. Aunque, en distintas ocasiones, el Gobierno había deslizado que tenía ese objetivo, no había dado el paso de presentarlo en sociedad. Se suponía que no tenía los votos para aprobarlo. Hasta ahora.