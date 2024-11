Canje de deuda: los gobernadores de JxC se resisten a voltear el DNU y la sesión depende de Jalil y Llaryora

La sesión citada el martes para intentar otra vez tratar el DNU 846, que flexibiliza las condiciones para realizar el canje de deuda, pende de un hilo: los gobernadores con origen en Juntos por el Cambio no quieren asistir y aún confían en que el lunes el Gobierno tenga un gesto para aprobar el Presupuesto 2025.

En el Senado esperan ansiosos: si el decreto se rechaza, UP tratará de abrir el recinto el jueves para que se derogue definitivamente. El decreto habilita a Javier Milei a canjear bonos en pesos por otros en dólares, sin las restricciones que exige la ley de administración financiera, para mejorar dos de tres condiciones: tasa, plazo y monto de los pasivos. Además, le permite tener hasta el 70% de la cartera del Fondo de Garantías de Sustentabilidad en títulos.

En Diputados para que prospere la sesión será clave que UP evite que vuelvan a ausentarse grupos rebeldes, como pasó en la fallida sesión del 12 citada para tratar este decreto y los dictámenes para limitar el uso de los DNU, que quedarán archivados hasta marzo. Sus autores no querían arriesgarse a que sean rechazados en el recinto y recién vencen en diciembre de 2025.

Si los mandatarios de JxC se mantienen firmes contra la sesión, el cuórum dependerá de Jalil y Llaryora, con cuatro bancas cada uno. El norteño tiene su tropa en Unión por la Patria y el exdiputado en Encuentro Federal. Ambos no querían aportar sus votos en la sesión postergada y esta vez los líderes de esas bancadas confían en que puedan hacer un aporte parcial, que sería decisivo.

La citación del martes corrió por cuenta de los diputados de las tres bancadas, aunque fue después del zoom que hicieron gobernadores de JxC, para marcarles la cancha. Hay referentes legislativos molestos porque los mandatarios frenan embestidas en el Congreso para negociar por las suyas y llaman para pedir ayuda cuando no les va bien.

En la UCR y el PRO se desentienden este viernes de la sesión del martes y esperaban la confirmación de una reunión para el lunes en la Casa Rosada para avanzar en la negociación del Presupuesto 2025, donde esperan reunirse con el ministro de Economía Luis Caputo; y Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei.

El encuentro fue pedido por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pero antes de empezar el fin de semana no estaba confirmado. El plan de los excambiemistas no varió: piden que Milei tome en cuenta cinco puntos para modificar el Presupuesto y poder sancionarlo.

Reclaman repartir los Aportes del Tesoro Nacional retenidos, aumentar las partidas para las cajas previsionales, incorporar obras públicas no convenidas; cumplir con una deuda del Pacto Fiscal 2017 y sumar a la masa coparticipable la recaudación del impuesto a los combustibles.

Milei no aceptó nada. Asegura que si cumple con con estas pretensiones deberá gastar 3700 millones de dólares y arriesgar el equilibrio fiscal. Fuentes del oficialismo confirmaron a Letra P que aún no está en agenda una cumbre sobre Presupuesto en la Casa Rosada.

En el Congreso tampoco hay indicios de retomar el debate del Presupuesto. Este jueves, el radical Lisandro Nieri le envió una nota a José Luis Espert para solicitarle que convoque a la comisión. No tuvo respuesta.

Los números

Los referentes de los bloques de Diputados que pidieron la sesión tenían este viernes un conteo que llegaba a los 129 del cuórum, aunque había cautela por el fracaso de la última vez. Será decisivo el aporte de UP, que tiene 99 miembros y, por ahora, asegura contar con 96. En la sesión del 12, finalmente suspendida, no podía sentar a más de 90. Esa vez faltaron los cuatro de Catamarca, por presión de Raúl Jalil. Para el martes, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, confía en tener presentes al menos dos de ese grupo. Una sería la esposa del mandatario, Silvana Ginocchio.

En la sesión se repetiría la ausencia de la mendocina Liliana Paponet. Se cruzan versiones sobre sus faltazos recurrentes. En el peronismo dan pruebas de que tiene un problema familiar. Representantes de Mendoza de otros bloques vinculan a la diputada con el empresario José Luis Manzano, con presencia en medios de comunicación e inversiones energéticas.

Aún figura de licencia otro mendocino de UP: Adolfo Bermejo, ausente en la sesión del 12. Sí estuvo la semana pasada en las reuniones de comisión el santiagueño José Gómez, quien también dejó su silla vacía e impidió tratar el DNU 486.

Ese día también estuvo ausente la neuquina Tanya Bertoldi. También las versiones fueron varias, incluso dentro de UP. La oficial aludía a un problema familiar. Otras fuentes aludían a un vínculo con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, y un enfrentamiento con el kirchnerista Darío Martínez.

Otras bajas

El nuevo bloque radical, DPS, tendrá dos ausencias entre sus diez miembros, por obra de los gobernadores: no estarán la santafesina Melina Giorgi y el jujeño Jorge Rizotti. EF sólo puede aportar 12 votos. Faltarán el entrerriano Francisco Morchio, el chubutense Jorge Ávila -ambos por órdenes de sus gobernadores-, Ricardo López Murphy y la cordobesa Alejandra Torres.

Llaryora tiene llegada a cuatro votos: Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Carlos Gutiérrez y Natalia de la Sota. El 12, el gobernador llamó a último momento para pedir que bloqueen la sesión. Brügge, aun así, estaba decidido a ir. Hasta este viernes el cuarteto integraba el poroteo para el cuórum, aunque podrían abstenerse. La posición que tomen será decisiva.

Se suma a la cuenta el santacruceño José Acevedo y será clave también el aporte de otras bancadas, rebeldes de sus autoridades que no están dispuestos a ser aliados. Hay cuatro nombres en carpeta: los radicales Julio Cobos y Mario Barletta -tiene un monobloque-; y Álvaro González y Héctor Baldassi, del PRO. Todos suman para el Gobierno.