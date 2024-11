Victoria Villarruel prepara una respuesta a Javier Milei y agita la interna desde el Senado

Victoria Villarruel tiene decidido responderle a Javier Milei por haberla acusado de haberse alejado del Gobierno por estar "cerca de la casta", pero no tiene decidido cuándo ni cómo. "Algo vamos a decir, pero no avisaremos", es el plan de la vicepresidenta y su muy reducido grupo de asesores, que este jueves no la vieron acercarse al Senado.