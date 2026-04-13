Cristian Ritondo reúne al PRO bonaerense con las PASO y la alianza con Javier Milei en el temario blue

El PRO de Buenos Aires se reunirá este martes en la sede porteña de la calle Balcarce para iniciar formalmente el mandato de sus autoridades, electas el último 28 de febrero. El encuentro que encabezará su presidente, Cristian Ritondo , servirá para mostrar al partido en movimiento, tras el encuentro nacional que encabezó Mauricio Macri en Parque Norte el mes pasado.

Los representantes del partido en la provincia mantuvieron hace unos días una reunión vía zoom y acordaron encontrarse de manera presencial. El partido tiene una serie de dilemas que resolver, más allá de su relación con La Libertad Avanza (LLA) y una eventual reedición de la alianza electoral que compartió con el Gobierno de Javier Milei el año pasado. Si bien no hay un temario definido y las fuentes consultadas le restaron importancia al mitin, estará en las conversaciones informales del almuerzo el debate sobre qué posición tomará el PRO sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

Habrá un sector que tratará de reforzar el mensaje que bajó Macri en marzo, respecto a fortalecer el partido y mostrarse como una alternativa nacional -ser “el próximo paso” luego de Milei, dijo aquella vez-, con candidatos propios en todos los órdenes; aunque también estará el sector más acuerdista con la Casa Rosada , que no tomó muy en serio esa consigna y que cree que sin alianza prolibertaria no hay futuro.

Buena parte de la dirigencia amarilla le baja el tono al encuentro de este martes. Explica que se trata de una formalidad para la asunción de Ritondo nuevamente como presidente del partido, al igual que las vicepresidencias, que continuarán en manos de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez , y del senador bonaerense y exintendente de Junín, Pablo Petrecca .

En febrero se eligieron autoridades del Consejo Directivo y de la Asamblea, el órgano que, entre otras cuestiones, tiene la potestad de habilitar al partido a conformar alianzas electorales. La conversación estará maridada con un menú de almuerzo a definir: fuentes del partido indicaron que en el piso del edificio que le corresponde a Buenos Aires no hay parrilla; como sea, los más optimistas esperan comer un asado hecho en la terraza, que le corresponde al PRO nacional, donde sí hay parrilla.

Según la arenga de Macri del 19 de marzo en Parque Norte, el PRO debe prepararse para afrontar la particular causa de ser alternativa a Milei sin ser oposición. En esa tribuna se paran junto al expresidente María Eugenia Vidal, Fernando De Andreis, Soledad Martínez y Petrecca, entre otros. Se trata de la porción del partido que más resistió al acuerdo con LLA o, al menos, a entregarse por completo a la toma de decisiones libertaria durante 2025, cuando ambos partidos confluyeron en la elección de Buenos Aires y en la nacional. Antes, en CABA, se enfrentaron con una contundente victoria violeta.

Enfrente está la tropa acuerdista, aquella que afirma que sin alianza no hay futuro para el PRO y que, tal como sucedió en algunos municipios de la provincia, una convergencia de ideas y candidaturas será la mejor opción. Para eso trabajaron durante meses Ritondo, Diego Santilli -que no estará porque forma parte del Consejo Nacional- y el senador Guillermo Montenegro. Junto a ellos se mueven dirigentes como Alejandro Finocchiaro y un sector que ve que la única forma de que no gane el peronismo en la provincia es yendo junto a LLA.

montenegro-ritondo-y-santilli-de-pro-atras-karina-EOVLCA4Q45GMNN4LR22KK7TESI La cúpula del PRO acuerdista con La Libertad Avanza.

El dilema del PRO y las PASO

El Gobierno analiza enviar al Congreso un proyecto para eliminar las PASO del calendario electoral nacional, algo que también se estudia en la Legislatura bonaerense -LLA presentó un proyecto-. Pero hay un sector del partido que considera que las primarias serán la única alternativa que tiene para dirimir candidaturas en lugares donde tiene fuerte presencia y donde no querrá ser atropellado por lo que decida la Casa Rosada. Es el caso de varios municipios gobernados por intendentes amarillos, que ya tuvieron esta encrucijada en 2025: algunos cedieron y otros no firmaron la alianza y jugaron en otro frente.

Eso sí: después de la elección provincial, todos dentro del partido. No obstante, las diferencias permanecen entre las distintas expresiones que habitan la fuerza que fundó Macri hace más de 20 años. Hay una tribu que se sentiría mucho más cómoda ensayando una alternativa de centro, una remake de Juntos por el Cambio con exsocios, que jugar a fondo con el Gobierno: temen que el rumbo económico de Milei no mejore y eso los termine hundiendo con él.

Gentile Petrecca.jpg María José Gentile y Pablo Petrecca.

¿PASO optativas?

Un sector del PRO está discutiendo la actualización de las PASO. Entiende que no tiene sentido el sistema tal como fue diseñado con la ley del 2009 porque, en algunos casos, se va a elecciones donde no hay competencia. Creen que las primarias debieran celebrarse solamente en el caso de que los frentes electorales requieran de esa alternativa.

La Coalición Cívica presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que sean optativas. Este sector del PRO suscribe esa tesis. Hay municipios donde a los amarillos les sirvió el sistema para elegir entre los candidatos de los diferentes partidos políticos dentro del espacio opositor al gobierno municipal. Reniegan de la lapicera y del dedo de las cúpulas partidarias.

Otro espacio no está de acuerdo con que haya primarias, dice que no son necesarias, menos aún con Boleta Única de Papel -como en la Nación y a lo que aspiran en Buenos Aires-. Pero hay una postura distinta en sectores que, por lo bajo, admiten que les vendría bien y hasta consideran que sin una fecha de primarias se reducen notablemente las chances de ganar en la provincia. Como sea, la eliminación o modernización de las PASO será un tema de discusión puertas adentro del PRO en los próximos meses.