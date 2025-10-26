Chaco: en un final apretado, Leandro Zdero y La Libertad Avanza volvieron a ganarle a Jorge Capitanich

Jorge Capitanich dijo en su bunker que el escrutino debe ser revisado: un punto lo aleja de la victoria para la Senaduría.

Leandro Zdero dejó visibilidad para la UCR de Chaco en el festejo con su vicegobernadora y senadora electa Silvana Schneider.

El gobernador radical de Chaco , Leandro Zdero , alcanzó el alivio con lo justo y sobre la hora este domingo. Su alianza con La Libertad Avanza le permitió quedarse con las dos bancas en el Senado y otras dos en la Cámara de Diputados y le aseguró una victoria de peso al presidente Javier Milei .

La victoria violeta fue con lo justo: el exgobernador peronista Jorge Capitanich , que será senador por la minoría, quedó a las puertas de lograr la revancha después de armar al peronismo unido en Fuerza Patria . Anunció que discutirá el escrutinio. "Esto no es definitivo", dijo.

El joven Juan Cruz Godoy , un libertario desconocido para el sistema político, y la vicegobernadora Silvana Schneider llegarán a la cámara alta. Ingresan al Congreso dos figuras por cada fuerza: Rosario Goitía y Guillermo Agüero por LLA, Sergio Dolce y Julieta Campo por el peronismo.

Los datos oficiales conocidos al cierre de esta nota con el 97% de los votos le otorgaban el triunfo a LLA por 45,9% a 45,17%, unos 5.000 votos de diferencia. La ventaja fue algo más extensa en la categoría Diputados: 45,6% a 43,6%.

El triunfo de Zdero fue muy justo, pero fuerte, porque también representa una victoria que abona al relato y a la pelea políica y cultural que afrontan LLA y sus aliados. El gobernador, en ese proceso, cedió en todo: el nombre de la coalición, los candidatos y el color de la campaña.

Zdero había jugado fuerte en su alianza con LLA, que ni siquiera tuvo el visto bueno de algunas de sus propias filas. El triunfo en la elección legislativa provincial, a mediados de año, había elevado la vara, pero eligió candidatos puramente violetas, digitados por el delfín de Karina Milei, Alfredo “Capi” Rodríguez.

El peronismo se rearmó y Capitanich logró el respaldo de la intendenta de Barranqueras Magda Ayala, que había sido tercera fuerza en mayo. Eso empardó los números.

Una mención a la UCR

Zdero se golpeó el pecho tras la victoria. “Quiero agradecer al pueblo de Chaco, a todos y cada uno de los chaqueños por concurrir al deber cívico que honra la participación en la democracia”, dijo.

Reivindicó su alianza con el mileísmo. “Esta gran alianza no se conforma con dos partidos políticos, sino con muchos chaqueños de bien que quieren que al Chaco le vaya bien. Ahí estuvo la UCR, La Libertad Avanza, el PRO, Acción Chaqueña, Bases y Principios, y muchos ciudadanos que sin pertenecer a un partido se sumaron con compromiso”, enumeró.

“Nosotros entendíamos, por ese mensaje de la gente, que lo que teníamos que hacer era unirnos. Y seguramente hoy muchos entenderán por qué era necesario unirse”, completó para jactarse por el camino elegido.

Consideró que los chaqueños “ratificaron el rumbo de crecimiento y dejar atrás el pasado lleno de corrupción y dolor”. Admitió no obstante que “hay muchas cosas que corregir y profundizar los cambios y convocar a más chaqueños que se animen a avanzar hacia el Chaco que soñaron nuestros abuelos”.