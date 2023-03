El expresidente Mauricio Macri dejó una advertencia a todo Juntos por el Cambio (JxC) y en especial al seno del PRO antes de partir rumbo a Europa, a donde viajó para brindar una serie de charlas en universidades y empresas y para jugar un torneo de bridge. “Voy a ser ecuánime, pero parcial”, fue el concepto que dejó y que explotó como una bomba en medio de la interna de presidenciables. La frase no es una más del glosario del exjefe de Estado, sino que es la máxima que tendrá para todo el año: sus preferencias no tendrán que ver con tal o cual figura, sino que pondrá el acento en el famoso "para qué", el rumbo ideológico y político de las iniciativas que muestre cada aspirante amarillo. Control de calidad.

Cuando regrese en estos días, Macri se zambullirá con gestos y acciones para equilibrar la cancha en la disputa a la que ya se lanzaron la titular del PRO, Patricia Bullrich; la diputada María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. No le temblará el pulso ni la voz para señalar o reprender a quien no siga sus ideas o mandatos. Asimismo el expresidente se prepara para dar a conocer su decisión sobre si será candidato o no en las próximas elecciones.