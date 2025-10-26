ARGENTINA VOTA

Mauricio Macri y Axel Kicillof, en línea: los dos le recordaron a Javier Milei que tiene sus teléfonos

El expresidente avisó que está a disposición para darle gobernabilidad. El gobernador volvió a reprocharle la falta de diálogo.

Por Letra P | Periodismo Político
Mauricio Macri votó en Palermo.

Axel Kicillof votó en La Plata.

Primero, hubo una coincidencia temporal. El expresidente y el exgobernador compartieron pantallas partidas en las coberturas que hacían los canales de noticias del desfile de dirigentes por los centros de votación: el fundador del PRO votaba en la Ciudad de Buenos Aires y el mandatario bonaerense lo hacía en La Plata.

Segundo, los dos le recordaron al Presidente que tiene sus teléfonos. "Llamános", parecieron decirle a coro.

image
Mauricio Macri, despu&eacute;s de votar: "Javier Milei tiene mi tel&eacute;fono".

Mauricio Macri, después de votar: "Javier Milei tiene mi teléfono".

Mauricio Macri, el Sr. Gobernabilidad

“Más allá de que algunos no tengan tanto entusiasmo, es un buen momento para renovar esperanzas, hay que acercarse a votar, hay que ir al cambio o volver para atrás”, dijo Macri y, consultado si se siente valorado por Milei, dijo: “Lo importante es tratar de poner sentido común a lo que está pasando, aportar algo. Espero que el Gobierno emprenda la agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo".

Axel Kicillof, con el reclamo de siempre

A su turno, el gobernador reiteró un reproche que le ha hecho en múltiples ocasiones al Gobierno. “¿Cómo no van a querer dialogar con el gobernador de la provincia con 17 millones de habitantes?", preguntó, en forma retórica, y abundó: "Todos los días estoy dispuesto a dialogar, lo soticité varias veces".

Para cerrar, como Macri, recordó que "las autoridades de la Casa Rosada tienen mi teléfono" y reclamó: "Úsenlo”.

