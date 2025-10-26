Mauricio Macri y Axel Kicillof, en línea: los dos le recordaron a Javier Milei que tiene sus teléfonos

Primero, hubo una coincidencia temporal. El expresidente y el exgobernador compartieron pantallas partidas en las coberturas que hacían los canales de noticias del desfile de dirigentes por los centros de votación: el fundador del PRO votaba en la Ciudad de Buenos Aires y el mandatario bonaerense lo hacía en La Plata.

Segundo, los dos le recordaron al Presidente que tiene sus teléfonos. "Llamános", parecieron decirle a coro.

“Más allá de que algunos no tengan tanto entusiasmo, es un buen momento para renovar esperanzas, hay que acercarse a votar, hay que ir al cambio o volver para atrás”, dijo Macri y, consultado si se siente valorado por Milei, dijo: “Lo importante es tratar de poner sentido común a lo que está pasando, aportar algo. Espero que el Gobierno emprenda la agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo".

"Esperemos que el Gobierno haga cambios que garanticen estabilidad y gobernabilidad ", insistió, por si no había quedado claro el mensaje, y avisó: "Milei tiene mi teléfono (por) si me necesita".

Axel Kicillof, con el reclamo de siempre

A su turno, el gobernador reiteró un reproche que le ha hecho en múltiples ocasiones al Gobierno. “¿Cómo no van a querer dialogar con el gobernador de la provincia con 17 millones de habitantes?", preguntó, en forma retórica, y abundó: "Todos los días estoy dispuesto a dialogar, lo soticité varias veces".

En un día muy importante para la democracia y el futuro de la provincia y el país, voté en la Escuela Superior de Sanidad de La Plata, convencido de que es fundamental que todos participemos y expresemos nuestra voluntad en las urnas. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2025

Para cerrar, como Macri, recordó que "las autoridades de la Casa Rosada tienen mi teléfono" y reclamó: "Úsenlo”.