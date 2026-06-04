Senado: retrato del bloque de La Libertad Avanza, que cruje con la rebelión de Bullrich

La decisión de Patricia Bullrich de desoír la instrucción de la Casa Rosada y sostener la candidatura de María Verónica Michelli a un tribunal federal de La Plata abrió un fuerte cortocircuito con Javier Milei y expuso tensiones que hasta ahora se mantenían bajo control dentro del oficialismo. La disputa puso la lupa sobre el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, una bancada integrada por dirigentes de distintos orígenes que la exministra conduce con astucia.

Tras las elecciones del año pasado, el bloque libertario triplicó su presencia en la cámara alta. La bancada empezó con una serie de victorias al hilo y puertas adentro se empezaron a registrar las primeras particularidades.

La principal es la conducción vertical de Bullrich, quien no comparte el mando, aunque sí encontró un fiel servidor: el fueguino Agustín Coto , ungido como secretario parlamentario del bloque y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la más importante después de Presupuesto. La tensión inicial la dieron los siete senadores de LLA que están desde 2023 e intentaron sostener poder. La mayoría lo logró. La nueva camada libertaria corre desde atrás, pero ya hay algunas figuras que se hacen sentir.

El Senado fue un suplicio para Javier Milei en sus primeros dos años. Con siete escaños, en la Casa Rosada ni siquiera lograron una dinámica de trabajo para sumar aliados. Guillermo Francos pagó carísimas las negociaciones por la ley Bases y reformas electorales. El resto de la agenda fue de la oposición, con una secuencia de cachetazos al Gobierno en 2025 que no tiene precedentes.

Bullrich, con un escenario más favorable, llegó dispuesta a cambiar las reglas del juego y lo logró. Armó un esquema de alianzas con sobradas mayorías: tiene hasta 47 votos posibles para abrir el recinto, 10 más de lo necesario y uno menos que la mayoría especial. La paleta de aliados posibles incluye a la UCR, partidos provinciales, el resabio del PRO y exiliados del peronismo.

El Senado libertario

La conducción férrea de Bullrich ya es motivo de bromas en el personal libertario. "Un tractor" y "una topadora" son los seudónimos más repetidos, siempre acompañados de una frase: "Con lo bueno y lo malo que tiene alguien así". No fue novedad que Bullrich avance sin mirar para los costados, pero vivirlo en carne propia es una experiencia peculiar. "Es capaz de equivocarse en algo simple y corregirlo al instante. No se enrosca", describe uno de sus dirigidos.

Otro senador libertario la define como "una jugadora de tenis", porque nunca informa sus estrategias y las cuenta recién cuando ya están cerradas. Pero suma otro dato: en lo que está a su alcance, Bullrich intenta contener a los senadores. "Tiene un registro del otro que no es común en LLA", le reconocen.

Ejemplos de esa conducta sobran. El principal es el reparto de la palabra en las sesiones: si bien el tiempo es escueto para los propios, para no alargar los debates, Bullrich permitió a los recién llegados darse a conocer. Tanta libertad tuvieron que hubo furcios virales, como el del rionegrino Enzo Fullone, quien, durante el debate por la ley de glaciares, los definió como "rocas congeladas que no sirven para nada".

Otro gesto de la ex ministra de Seguridad fue el modo organizado que usó para repartir cupos en comisiones. Cada senador libertario tuvo que enviar pedidos para integrar seis, con orden de prioridad. La única restricción fue que todas las provincias tenían que estar representadas. Con esos parámetros, la jefa de LLA negoció con el resto de los bloques por cada miembro de su tropa y no hubo quejas.

HA4rcJubsAAnuTt Patricia Bullrich, durante el debate del régimen penal juvenil de Javier Milei.

Los históricos que se quedan

La tensión entre Bullrich y los siete senadores que tuvo Milei en sus primeros dos años no tardó en llegar. En las primeras reuniones de bloque, los experimentados trataron de marcar la cancha y hasta hubo alguna discusión en privado subida de tono.

Fuentes libertarias cuentan que un senador le aclaró a la jefa de bancada que no sería "un cabo de la Federal". La exministra no es rencorosa: por el contrario, es pragmática y mide fuerzas, dentro y fuera del espacio. Tal es así que aceptó la continuidad de Bartolomé Abdala como presidente provisional. Esperó hasta el último día por si había un mensaje de la Casa Rosada y como no llegó, no lo objetó. El puntano, que tiene diálogo con Victoria Villarruel, retuvo autoridad y se allanó el camino para continuar en la línea sucesoria.

Bullrich sí tuvo un primer choque con Karina Milei en diciembre, cuando intentó presidir la Comisión de Acuerdos, tal vez la más poderosa de estos años, porque es el filtro del nombramiento de magistrados. La hermana del presidente y Lule Menem impusieron en ese cargo al riojano Juan Carlos Pagotto. La propuesta la hizo Abdala en una reunión de bloque y la jefa no tenía un esquema armado para resistir. Su estilo es imponer y, cuando no puede hacerlo, cede.

El resto de los históricos tuvo suerte dispar. Francisco Paoltroni continuó en Relaciones Internacionales; y Carmen Álvarez Rivero, en Trabajo y Previsión Social, luego de un impasse en el verano para que Bullrich coordine la reforma laboral.

Los que se asoman y los que no

El exjefe de bloque, Ezequiel Atauche, fue relegado por completo y ni siquiera pudo retener la presidencia de la comisión de Presupuesto, donde asumió el economista Agustín Monteverde. En el Senado exculpan a Bullrich de ese cambio y hablan de un pedido de la Casa Rosada, por la cercanía de Atauche con Caputo.

En verdad, el asesor presidencial era jefe en las sombras del jujeño en las sesiones: lo aturdía con órdenes contrapuestas que enviaba por WhatsApp. Bullrich le dio refugio en la bicameral mixta revisora de cuentas, que es de las más poderosas porque revisa las cuentas del Gobierno. Además, suele tener mucha demanda de personal.

El resto del bloque libertario tiene figuras en ascenso que Bullrich empezó a mostrar. Sorprendió el poco lugar que tuvo Nadia Márquez, quien llegaba apadrinada por los Menem y hasta se mencionó como presidenta provisional. Tal vez ese padrinazgo le jugó en contra a la neuquina, que no tiene roles definidos en el bloque.

Tal vez ese padrinazgo le jugó en contra a la neuquina, que no tiene roles definidos en el bloque y será presidenta de la comisión de Legislación General, que suele ser muy demandada (aborda temas civiles y comerciales), pero no es de las más importantes. Otro karinista Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado que preside la comisión de Presupuesto.

Se lo ve cerca de Bullrich siempre al sanjuanino Bruno Olivera Lucero, el senador libertario que asumió en 2023 y quedó en el recuerdo por firmar la resolución que aumentó las dietas. Los flamante senadores le reconocen un lugar que nadie le asignaba en diciembre.

De los nuevos, la fueguina Belén Monte de Oca ganó terreno, con lugar en las principales comisiones. Otra figura ascendente es el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien supo ganarse la simpatía de Bullrich y tuvo sus minutos de micrófono para defender la reforma laboral. Es un gesto que la jefa tiene a menudo. Pero eligen bien cuándo y, sobre todo, con quién.