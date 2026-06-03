Pereyra y Descalzo, premiados por Axel Kicillof

Julio Pereyra y Alberto Descalzo, la diplomacia premiada de Axel Kicillof
Julio Pereyra y Alberto Descalzo se consolidaron como dos de los principales operadores políticos de Axel Kicillof fuera de la provincia de Buenos Aires. El gobernador los premió con cargos estratégicos luego de un largo tiempo de apoyo político y tras una serie de gestiones destinadas a fortalecer su construcción nacional y proyectar su figura hacia el escenario presidencial.
Tanto Pereyra como Descalzo integran la mesa chica que acompaña al gobernador en la estrategia para ampliar su volumen dentro del peronismo y tejer acuerdos más allá de los límites bonaerenses. Sus primeras gestiones se critalizaron este miércoles con la visita del bonaerense a la provincia de Corrientes.
Esa tarea tuvo uno de sus capítulos más importantes en marzo, cuando ambos viajaron a Corrientes para mantener reuniones con dirigentes del peronismo local. El objetivo fue abrir canales de diálogo con distintos sectores partidarios y comenzar a construir una referencia política alineada con el mandatario bonaerense.
Aquella avanzada representó uno de los primeros movimientos concretos del kicillofismo fuera de la provincia de Buenos Aires. La misión buscó fortalecer la presencia del gobernador en una provincia donde el peronismo atraviesa un proceso de reorganización interna.
Corrientes, una apuesta que empezó meses atrás
La visita que este miércoles realiza Kicillof a Corrientes apareció como la cristalización de aquel trabajo previo encabezado por Pereyra y Descalzo. Lo que comenzó como una serie de encuentros reservados con referentes locales y reuniones con la militancia derivó en una presencia directa del gobernador en el territorio.
Dentro del entorno del mandatario destacan la experiencia, conocimiento territorial y capacidad de negociación de ambos dirigentes. Pereyra y Descalzo acumularon décadas de gestión municipal y conservaron vínculos con distintos sectores del peronismo. Esa red de contactos resultó una herramienta clave para abrir puertas y consolidar la estrategia federal impulsada por el gobernador.
Los recientes nombramientos en el Banco Provincia y Provincia Seguros parecen ser un reconocimiento a esa tarea política. Más que simples designaciones administrativas, representaron una ratificación de confianza hacia dos dirigentes que se transformaron en piezas fundamentales del armado de Kicillof y de su proyección hacia el escenario nacional.