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ENCUESTA

Patricia Bullrich capitaliza la caída de Milei y se convierta en la dirigenta de LLA con mejor imagen del país

Con 36,3% de opinión positiva, es la persona del oficialismo más valorada. El Presidente pierde terreno y queda cinco puntos atrás. Datos de Manangment & Fit.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
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En medio de la interna de La Libertad Avanza, una encuesta nacional revela que la senadora Patricia Bullrich capitaliza el desgaste del presidente Javier Milei y se consolida como la dirigente del oficialismo con mejor imagen del país. No obstante, el relevamiento también muestra que las figuras políticas relevadas tienen un sesgo de diferencial negativo ante la opinión pública.

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El estudio de la consultora Management & Fit, elaborado entre el 11 y 22 de mayo en base a 2600 casos efectivos, ubica a la exministra de Seguridad en la cima del ranking de imagen positiva con el 36,3%, compuesto por un 18% de calificación "Muy Buena" y un 18,4% de "Buena". En tanto, el rechazo alcanza al 47,4%.

Por su parte, la imagen del jefe de Estado muestra señales de desgaste pese a conservar un núcleo duro de respaldo: tiene un 31,7% de imagen positiva, pero acumula un 53,8% de valoraciones negativas. La evolución revela una tendencia preocupante para la Casa Rosada: aunque la imagen positiva recuperó 1,9 puntos porcentuales respecto de abril, la negativa creció 6,1 en el mismo período.

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El desgaste de la gestión de Javier Milei

En paralelo, la desaprobación de la gestión escaló al 58,1%, el nivel más alto desde el inicio del mandato, un dato que confirma que el desgaste presidencial ya no se limita a la percepción económica sino que comienza a impactar sobre la valoración política del Gobierno. De hecho, la encuesta también muestra que el círculo íntimo del Presidente también sufre una caída en la percepción social.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, -investigado por presunto enriquecimiento ilícito- arrastra una imagen negativa del 63,2% contra solo un 16,0% de positiva. Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, registra un 61,8% de desaprobación y apenas un 14,3% de opiniones favorables.

En cuanto al escándalo por el patrimonio del vocero presidencial, el 59,2% considera que debería renunciar y otro 20,3% cree que tendría que pedir licencia hasta que la Justicia aclare su situación. Como contó Letra P, el funcionario aún no presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y planea hacerlo antes del 15 de junio, justo en el inicio de la Copa Mundial de Fútbol.

La interna de La Libertad Avanza

En ese contexto, Bullrich -que en las últimas elecciones presidenciales compitió representando al PRO- aparece como una figura con perfil propio dentro del oficialismo en medio de las tensiones abiertas con Adorni y el conflicto por el pliego de la jueza María Verónica Michelli, una disputa que expuso diferencias entre el entorno presidencial y sectores alineados con la ministra.

Mientras la Casa Rosada intentaba cerrar filas en defensa del vocero presidencial, la senadora presionó públicamente al funcionario para que presentara su declaración jurada "lo antes posible", para despejar las sospechas que derivaron en la investigación judicial. En el entorno libertario interpretaron ese gesto como una señal de diferenciación respecto del núcleo más duro que rodea al Presidente.

Esta semana, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado volvió a sacudir el avispero cuando se desmarcó de los hermanos Milei y decidió no apoyar la decisión de bajar la postulación de María Verónica Michelli a jueza del Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, por ser familiar del periodista de investigación del diario La Nación Hugo Alconada Mon.

La economía sigue siendo el principal termómetro del oficialismo

El estudio también indaga sobre las preocupaciones de la sociedad y muestra que si bien la inflación perdió algo de centralidad, continúa siendo el principal problema señalado por las personas consultadas, con 24,7% de las menciones. Le siguen la corrupción (18,6%) y la desocupación (15,8%).

En el plano personal, el 23,6% afirma que su mayor preocupación es llegar a fin de mes y el 71,8% de las respuestas están vinculadas a problemas económicos. Además, el 84,2% asegura haber modificado hábitos de consumo por la crisis, principalmente postergando compras no esenciales.

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