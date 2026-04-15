Temporal de chicanas: La Libertad Avanza se burla del "no se inunda más" de Mauricio Macri

La Libertad Avanza aprovechó el temporal, que volvió a dejar calles anegadas en la Ciudad de Buenos Aires, para golpear al macrismo en uno de sus sellos de gestión más repetidos: la promesa de que “no se inunda más”, que Mauricio Macri convirtió en marca registrada.
El golpe llegó desde el corazón del armado libertario. A través de un tuit, Pilar Ramírez, presidenta del partido en la Ciudad y del bloque legislativo, ironizó sobre las inundaciones en algunos sectores de la ciudad y apuntó directamente contra el legado del PRO, en una señal que combinó burla y posicionamiento político en una tormenta de chicanas. El posteo mostraba las calles adyacentes al Hipódromo, en pleno corazón de Palermo.
"¿No se inunda más?", se preguntó, con ironía, la legisladora que responde a Karina Milei, de manera directa.
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La ofensiva de La Libertad Avanza
La tormenta coincidió, además, con la reaparición del expresidente, que en los últimos días buscó reordenar al PRO y mostrarse activo en la discusión pública, con mensajes hacia 2027 y señales de reconstrucción partidaria. En ese contexto, el episodio climático funcionó como una oportunidad para tensionar ese regreso.
La chicana se inscribe en una ofensiva más amplia del mileísmo sobre el territorio porteño, con Karina Milei al frente del armado político y una estrategia explícita de confrontación con el PRO y la gestión de Jorge Macri. En ese tablero, incluso un temporal funciona como insumo para una disputa mayor: quién se quedará con la Ciudad en 2027.