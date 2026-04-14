Arenga de Mauricio Macri en la cumbre del PRO bonaerense: hay equipo y decisión de gobernar

La cumbre “formal” con la que el PRO anunciaría este martes la ratificación de Cristian Ritondo como presidente del partido en la provincia de Buenos Aires se convirtió en una arenga electoral del mismísimo Mauricio Macri , quien prepara una gira nacional con la vista puesta en 2027.

“Estamos para que las cosas mejoren, para recuperar la capacidad de soñar (...) Donde gobernamos, la gente vive mejor”, dijo el expresidente en la sede que el partido tiene en la Ciudad de Buenos Aires, hasta donde llegaron intendentes, legisladores y otros dirigentes con asiento en el mayor distrito electoral del país.

Como contó César Pucheta en Letra P , Macri prepara su desembarco en Chaco, la provincia gobernada por el radical con peluca Leandro Zdero . Será su primera parada por el interior profundo en su afán de reconstruir el PRO y presentarlo como una superación de la administración de Javier Milei . En ese marco, este lunes pasó por la cena de la Fundación Pensar, en La Rural.

El 28 de febrero pasado, en un trámite eleccionario formal, Ritondo, presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, fue ratificado al frente del partido en Buenos Aires.

Este martes, el dirigente planteó su eje central: la provincia, que concentra el 40% de la población, arrastra décadas de un modelo que profundizó la inseguridad, el deterioro educativo, la crisis sanitaria, la parálisis de infraestructura y la presión impositiva. “Si la provincia de Buenos Aires no cambia, la Argentina no va a poder cambiar”, afirmó y fijó el objetivo: “Construir una alternativa sólida y ganadora para 2027”.

ESTAMOS LISTOS PARA EL PRÓXIMO PASO Reunimos al Consejo Directivo y a la Asamblea del PRO Buenos Aires, con intendentes, legisladores y dirigentes de toda la Provincia, para seguir trabajando con un objetivo claro: transformar la Provincia y mejorarle la vida a los bonaerenses.… pic.twitter.com/TqGp2jZGSp

Ritondo ya fue parte del gobierno en Buenos Aires, cuando en 2015 María Eugenia Vidal le ganó la pulseada al peronista Aníbal Fernández y gobernó cuatro años. Ritondo fue ministro de Seguridad y hombre de confianza de La Leona.

Diego Santilli candidato

Ministro del Interior del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y aún afiliado al PRO, Diego Santilli no fue parte de la cumbre, pero su nombre siempre suena en el universo amarillo.

“Soy candidato de la convergencia (entre LLA y el PRO) o no soy candidato”. La frase del Colorado en tiempos de campaña por las legislativas 2023 bien podría replicarse hoy: el hombre aspira a competir por la sucesión de Axel Kicillof en representación de… el PRO y La Libertad Avanza.

Gran parte de la dirigencia territorial amarilla con asiento en Buenos Aires cree que es la mejor opción que tiene el partido para pelear por el premio mayor en la madre de todas las batallas. Resta ver si la Casa Rosada termina de bendecirlo o si apuesta todo violeta. Para la segunda opción, Karina Milei tiene a Sebastián Pareja.

Poder territorial y gestión

Una de las voces destacadas del encuentro fue Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, vicepresidenta del partido en Buenos Aires y heredera del trono que dejó Jorge Macri al mudarse a la Jefatura de Gobierno porteño.

“Los intendentes del PRO ya demostramos que donde gobernamos se vive mejor. Vamos a trabajar para volver a gobernar la provincia y sacarla del lugar oscuro que le dio el kirchnerismo. Somos parte de la nueva generación del PRO que va a ser alternativa en 2027”, subió la voz.

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Intendentes del PRO se entusiasman con la vuelta de Macri y advierten que defenderán sus municipios



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Además, participó el senador jorgemacrista y exintendente de Junín Pablo Petrecca, junto a más de 50 dirigentes, entre intendentes, legisladores y otros referentes territoriales. En ese marco, se formalizó la designación de María Florencia de Sensi como secretaria general del partido.

Además de Martínez, en representación de la dirigente con responsabilidad de gestión también hablaron los jefes comunales Juan Ibarguren (Pinamar), Jorge Etcheverry (Lobos), Juan Fiorini (Junín), María José Gentile (9 de Julio) y Marcelo Matzkin (Zárate).