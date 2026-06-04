Neuquén: Malena Resa choca con el gremio municipal y se profundiza el conflicto de poder en Plottier

Malena Resa se hizo cargo en abril de la intendencia de Plottier, el segundo distrito electoral de Neuquén.

A un mes de la asunción de Malena Resa como intendenta interina de Plottier , el segundo distrito más grande de la provincia de Neuquén vive momentos convulsionados. Este miércoles, representantes sindicales y de planta política ingresaron por la fuerza a la Municipalidad, donde retuvieron a funcionarios, en el marco de una protesta salarial protagonizada por trabjadores estatales.

“El municipio expresa su más enérgico repudio a toda forma de violencia y coacción como método de presión, y recuerda que las instituciones democráticas se respetan y se defienden”, indicaron desde el oficialismo a través de un comunicado tras solicitar la presencia de efectivos policiales en la entrada del edificio comunal ubicado en la avenida San Martín 155, donde protestaron ATE , el Sindicato de Empleados Municipales de Plottier (SEMP) , UPCN y la Unión Obreros y Empleados Municipales (UOEM) .

Resa comanda la intendencia en uno de los momentos más delicados de la ciudad de la Patagonia , tras la renuncia de Luis Bertolini en abril, denunciado por “irregularidades” que incluían presunta "administración fraudulenta”, así como el “uso de la estructura estatal para beneficios ajenos al interés público” y la “retención Indebida de Aportes de afiliados a ATE”, entre otras acusciones.

Tras su asunción, la exconcejala comenzó un proceso de auditoría de los contratos y acuerdos suscritos por la administración anterior, algunos de los cuales forman parte de causas judiciales en curso.

En este marco, desde el municipio informaron que el presupuesto actual enfrenta “una situación de extrema presión en materia de gasto en recursos humanos”. Ante ese escenario, el mensaje fue claro: “los fondos disponibles se administrarán con criterio de responsabilidad fiscal y en función del interés de toda la comunidad”, según informaron en un comunicado.

La respuesta de ATE

“Desmentimos categóricamente todas las versiones difundidas por el Ejecutivo Municipal. Ningún compañero, ningún representante sindical agredió, ni retuvo a ningún funcionario. El único hecho de violencia registrado fue la agresión sufrida a nuestra compañera”, contestaron desde ATE.

“Una compañera integrante de la Conducción de ATE Plottier fue agredida físicamente por un guardia de seguridad contratado por la actual Gestión Municipal, mientras ejercía su derecho constitucional a reclamar y acompañar a los trabajadores”, detallaron.

Malena Resa, sin descanso

La arena política no es la única preocupación de la flamante intendenta. La noche del domingo se registró un robo en su casa, ubicada en el barrio Los Castaños, donde los personas encerraron a la familia y se llevaron un dispositivo de almacenamiento de videos, una camioneta Toyota Hilux y un millón de pesos en efectivo.

"Hay especulaciones sobre si es algo político, pero sinceramente no siento que sea eso", afirmó la dirigente en declaraciones a Radio La Red, y agregó: "Sé que la inseguridad en Plottier, por la dimensión chica que tiene, es alta".