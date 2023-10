El expresidente Mauricio Macri afirmó este viernes que Juntos por el Cambio "no se rompió" tras la decisión de la excandidata de la alianza, Patricia Bullrich , de apoyar en el ballotage a Javier Milei , se pronunció públicamente en favor del libertario para la segunda vuelta electoral y reafirmó la postura que sostiene desde hace meses: "Somos el cambio o no somos nada".

“El tema de hoy es clarificar que lo que se ha hecho no es la excusa de nadie para que sean dueños de Juntos por el Cambio ni echen a nadie del partido”, señaló el expresidente y recalcó que todas las figuras de la alianza tienen el mismo derecho de enunciar su preferencia de cara al ballotage. En esa línea, citó el caso de la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani , quien dijo que postularía el apoyo al candidato oficilaista en su partido. "¿Por qué Storani puede apoyar a Massa y Patricia no puede hacerlo con Milei?, se preguntó.

Macri defendió el apoyo a Milei: "Juntos por el Cambio no se rompió"



El expresidente cusó a Morales, Yacobitti y Lousteau de "transar todo el tiempo" con Massa



pic.twitter.com/RYUUYyTdGi — LETRA P (@Letra_P) October 27, 2023

“No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo. Es el mismo, con sus problemas, con sus conflictos internos. Sigue estando ahí y está frente a una nueva disyuntiva”, definió Macri a pesar del cisma que se abrió en la coalición opositora y justificó su decisión de elegir a Milei con el eslogan que patentó en la presentación de su libro Para qué: “Somos el cambio o no somos nada”.

Macri dijo que su respaldo y el de Bullrich al economista es "a cambio de nada" y sostuvo que en la reunión que mantuvieron los tres en su casa de Acassuso para sellar el acuerdo "no se habló de ningún cargo" en una futura administración. “No hemos pedido nada, tenemos esta actitud y lo ratifico: no venimos para el toma y daca, estamos para colaborar en lo que sea para el futuro de la Argentina”, dijo.

Radicales en la mira

Macri acusó a los radicales Gerardo Morales, Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau de "transar todo el tiempo" con Sergio Massa "a espaldas" de Juntos por el Cambio. "Massa es más de lo mismo", fustigó el exmandatario para condenar a las figuras de la coalición a que sostienen una posición de neutralidad ante la segunda vuelta y afirmó que esa posición es un apoyo a encubierto al oficialismo.

“Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes... Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros”, enumeró.

"Que digan que van a votar a Massa", chuceó Macri en sus cuestionamientos contra la dirigencia radical y cargó contra Lousteau, a quien le pasó una vieja factura por haber abandonado la embajada de Estados Unidos, cargo que el senador ocupó en el inicio del gobierno de Cambiemos, días antes de que el entonces mandatario llegara en viaje oficial al país del norte.

Sin embargo, Macri no extendió sus críticas al radicalismo a sus camaradas del PRO y dijo que no se sentía traicionado por figuras como María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta o Rogelio Frigerio que no se sumaron a su respaldo a Milei. Por el contrario, tuvo palabras duras hacia la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien aseguró que a Macri le ganó su lado oscuro y siempre buscó pactar con Milei.

“Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”, lanzó.

"La interna no nos salió bien y eso le permitió a Javier imponer su propuesta. Hay una parte mayoritariamente de la juventud que eligió algo totalmente nuevo, hay que aceptarlo", dijo.

"No caigamos de vuelta en el tema de los miedos. El único miedo es a continuar igual", cerró Macri, quien evocó la campaña de 2015 y dijo que "le hicieron a Milei lo mismo que me hicieron a mí".

"Macri les iba a sacar todos los derechos. Ahora dicen lo mismo de Milei", comparó, en alusión a la puja electoral del ballotage con Daniel Scioli, donde el expresidente dijo haberse impuesto "milagrosamente" por 1,8 puntos a partir de una campaña del miedo del peronismo que estrechó la que, a su entender, era una ventaja mucho más amplia.

"El miedo es una fuerza horrible que nos hace dudar a la hora de cambiar", concluyó.