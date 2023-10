Después de lograr que la mayoría del bloque PRO de Diputados que funcionará desde el 10 de diciembre se expresara en favor del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei , en el Senado Mauricio Macri no tuvo la misma suerte: sólo tres de los seis integrantes que tendrá su bancada anunciaron que trabajarán para que el economista le gane el ballotage al postulante oficialista, Sergio Massa . Se trata del misionero Martín Goerling , el entrerriano Alfredo de Angeli y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero .

El primer golpe que tuvo Macri en el Senado fue este jueves, cuando no pudo frustrar un comunicado del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC). Quienes integran actualmente esa bancada solicitaron mantener la unidad y no se declararon a favor de ningún candidato presidencial. El pronunciamiento fue gestionado por los senadores y gobernadores electos Alfredo Cornejo (Mendoza) e Ignacio Torres (Chubut), quienes habían fijado la misma postura con los otros ocho mandatarios de JxC que asumirán el 10 de diciembre.

Macri intentó frustrar esa reunión con insistentes llamados, pero sólo logró que el actual jefe del PRO, Humberto Schiavoni , emitiera un comunicado de respaldo a la decisión de apoyar a Milei que tomó la excandidata presidencial de la coalición, Patricia Bullrich . El expresidente no se conformó y le pidió sin éxito al misionero que no saliera en la foto. El mismo reclamo le hizo al bonaerense José Torello , su exjefe de asesores.

Entre los referentes del PRO de la Cámara alta le recriminan a Macri no haber avisado de su reunión con Milei antes de pedir apoyo. Cuentan que el presidente del partido, el diputado Federico Angelini, hizo una videollamada a los jefes de las provincias minutos antes de la conferencia de prensa que brindaron Bullrich y su excompañero de fórmula, Luis Petri. "Milei no tiene nada y vamos a cogobernar con él", intentó seducirlos, pero no logró el entusiasmo de casi nadie.