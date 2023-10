Las palomas de Juntos por el Cambio apuesta a los errores no forzados de Mauricio Macri con su acuerdo con Javier Milei.

Los puentes entre Macri y las figuras de la coalición que no apuestan a Milei, y en algunos casos tampoco a Sergio Massa, se rompieron de tal forma que hubo un esfuerzo marcado por no prestarle atención a la palabra del expresidente en radio Mitre. Al menos una decena de las figuras de mayor peso de JxC se agendaron actividades este viernes por la mañana para tener testigos de que no estarían pendientes de la forma en la que el exmandatario saldría a pedir el voto por el economista liberal.