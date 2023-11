Tal fue la condición simbiótica de la relación que convirtió a Cristina Fernández de Kirchner y a Mauricio Macri en las dos figuras abrumadoramente dominantes de la política nacional de los últimos 15 años -él se construyó como contraparte de ella y ella consolidó su liderazgo en oposición a él- que La Jefa y El Jefe terminaron pareciéndose. Si Javier Milei se impusiera en el ballotage , el fundador del PRO le pondría la firma a su propio albertazo: después de darse cuenta de que con él no alcanzaba pero seguro de que sin él no se podía y de conspirar contra quienes pretendieron correrlo a un costado como si fuese un mueble desvencijado, consumaría un pase de magia que le permitiría sacarle a CFK el título de Gran Maestra en el arte de lo posible.

Lo dicho mil veces: corría el año 2017 y a CFK intentaban jubilarla . La todavía flamente expresidenta les demostró a quienes querían mandarla a cuidar las quilimabais del jardín de su casa de El Calafate que tenía todavía algunos conejos en la galera: inventó Unidad Ciudadana , un sello 100% (CF)K, y le peleó a Cambiemos en las legislativas de la madre de todas las batallas cuando la alianza antiperonista estaba en la cresta de la ola amarilla. Perdió por cuatro puntos, pero obtuvo 37% de los votos . La jugada, entonces, le permitió dejar en claro lo que Alberto Fernández convertiría en eslogan al año siguiente: con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede .

Con su retiro pisado hasta nuevo aviso, CFK quedó otra vez empoderada para usar la lapicera a su antojo en la definición de las candidaturas para las presidenciales de 2019. En mayo de ese año pateó el tablero y, con el gobierno de Macri en terapia intensiva, casi que eligió al presidente para el siguiente turno. Historia conocida: Alberto Fernández le sirvió para ganar las elecciones, pero no para gobernar. El conejo salió gallareta y ella ahora se despega como de una mancha venenosa. "No fui escuchada" por este gobierno, se sacó el lazo por las patas en el mediodía santacruceño del 22 de octubre, recién salida del cuarto oscuro. Yo no fui. ¿Quién si no, Cristina?