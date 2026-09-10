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DISCUSIÓN 2027

Buenos Aires: Sergio Massa apuesta por Valeria Arata para disputarle Junín al PRO

La senadora del FR quedó a pocos votos de Petrecca en 2023 y ahora busca la revancha. Encuentro en la Cuarta sección y la orden de "armar en todos lados".

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Valeria Arata, senadora del massismo que caminará Junín en busca de una revancha por la intendencia&nbsp;

Valeria Arata, senadora del massismo que caminará Junín en busca de una revancha por la intendencia 

La senadora provincial del massismo Valeria Arata empezará a caminar Junín en busca de la revancha por la intendencia, que perdió en manos de Pablo Petrecca en 2023 por pocos votos. Lo hará en el marco del armado del Frente Renovador para dar la pelea en todos los distritos de Buenos Aires.

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Arata se mostró como una de las caras visibles del encuentro de dirigentes massistas de la Cuarta sección, el viernes pasado en Junín, y como virtual candidata a la intendencia para 2027. La suya no es la única voz que se escucha dentro del peronismo local, pero sí la que hoy aparece con mayor consenso dentro del espacio que conduce Sergio Massa.

Pelea voto a voto en la Cuarta sección

El entusiasmo tiene anclaje en la última elección ejecutiva en el distrio. En 2023 Arata perdió por apenas 3.256 votos, la elección más ajustada de los diez años de Pablo Petrecca al frente del municipio. Ahora el escenario cambió a su favor: Petrecca no podrá ser candidato y deberá jugar con un delegado político, su cuñado Juan Fiorini, hoy al frente de la intendencia.

La apuesta por Arata se inscribe en una estrategia más amplia del Frente Renovador. El viernes pasado, en esa misma cumbre de Junín, el espacio ratificó el armado territorial que viene desplegando sección por sección, con eje en sumar distritos propios de cara a 2027 y en respaldar una eventual candidatura de Sergio Massa.

Candidatos del Frente Renovador

El caso de Junín se repite en otros distritos. Letra P ya contó que el massismo empuja a Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense, para disputar Morón, y a Juan Manuel Cheppi para pelear Mar del Plata. En Necochea asoma el nombre de Jimena López, y también se habla de Guillermo Favale en La Costa y Marcela Passo en General Lavalle.

La orden bajada por Massa a su tropa es salir a instalar referencias propias en todos los distritos posibles, incluso en los que hoy gobierna el peronismo. El massismo administra 17 municipios bonaerenses, y ocho de esos intendentes llegan a 2027 con el límite de mandato cumplido, lo que explica la ola de sucesiones y nuevas candidaturas que atraviesa al espacio.

La apuesta por la PASO

Detrás de ese despliegue está la apuesta a una PASO 2027 que mida fuerzas dentro del peronismo, con Sergio Massa como candidato. El Frente Renovador busca llegar a esa instancia con la mayor cantidad de territorio propio posible, una carta de negociación tanto frente a Axel Kicillof como frente al kirchnerismo en la construcción de las listas bonaerenses.

En Junín leen el escenario con optimismo. Sin Petrecca en la boleta, la elección de 2027 empieza distinta a las tres anteriores, y en el massismo apuestan a que Arata sea la que capitalice ese cambio de tablero.

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