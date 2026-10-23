Martín Pérez y Magdalena Sierra recorrieron obras y centros de cuidado en Río Grande

El intendente de Río Grande , Martín Pérez , recibió a la intendenta de Avellaneda , Magdalena Sierra , y le mostró las obras municipales y los espacios dedicados al deporte, la memoria y la atención social. La agenda se desarrolló en el marco de las 4° Jornadas Municipales sobre Cuidados Igualitarios .

Durante la visita, la intendenta de una de las ciudades más importantes del conurbano bonaerense recorrió el Centro de Bienestar para Personas Mayores Papa Francisco , el Espacio Joven y el Espacio de Cuidados . Se trata de tres espacios clave impulsados por la gestión de Pérez en la ciudad más poblada de Tierra del Fuego .

Uno de los puntos destacados fue el Natatorio Olímpico Municipal, una de las principales infraestructuras deportivas de la ciudad. El proyecto, al igual que otras obras locales, se llevó adelante con fondos municipales en un contexto de desfinanciamiento.

Pérez también acompañó a Sierra al edificio permanente de la Carpa de la Dignidad , un espacio emblemático de Río Grande, reconocida como Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas . El proyecto buscó preservar la memoria de los veteranos y transmitir a las nuevas generaciones el compromiso con la soberanía argentina.

En la recorrida participó la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López . Allí, Sierra destacó “el compromiso de Río Grande con la memoria, la soberanía, el deporte y el desarrollo de su comunidad”.

Centros de atención e intercambio internacional

La agenda incluyó una visita al Centro Integral de la Mujer, que desde hacía cuatro años brinda atención y acompañamiento a mujeres y diversidades. El espacio ofrece, además, una asistencia integral ante distintas necesidades de la población.

Sierra también participó de la presentación de Experiencias Territoriales de Cuidados Internacionales, dedicada al intercambio de políticas públicas de Uruguay y Colombia. El encuentro contó con la presencia de Claudia López y Soledad Salvador, secretaria ejecutiva y coordinadora del área de Desarrollo y Género del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay. La actividad permitió conocer experiencias de ambos países en materia de cuidados y gestión territorial, con aportes de referentes vinculadas con el diseño y la implementación de esas políticas.

“Estamos trabajando para consolidar a Río Grande como la Ciudad de los Cuidados. Puede parecer un eslogan, pero desde nuestra gestión buscamos llenarlo permanentemente de contenido, a través de políticas públicas concretas que permitan que la agenda de cuidados esté siempre presente”, dijo Pérez en la apertura las 4tas Jornadas Municipales sobre Cuidados Igualitarios.

“Cuando hablamos de una Río Grande para toda la vida, hablamos de construir una sociedad que se desarrolle en su conjunto, donde nadie se salve solo y donde podamos acompañar a las personas en todas las etapas de su vida”, agregó.

Martín Pérez y Magdalena Sierra.

Al finalizar la visita, Magdalena Sierra valoró el intercambio y afirmó que se llevaba “una experiencia muy enriquecedora, con nuevos intercambios y herramientas para seguir fortaleciendo las políticas públicas que impulsamos en Avellaneda”.

La recorrida reunió tres ejes de la gestión local: la infraestructura deportiva, la preservación de la memoria por Malvinas y los espacios de cuidado. Para Sierra, el intercambio también aportó experiencias que podrían servir para el trabajo municipal en Avellaneda.