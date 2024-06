Martín Menem confirmó que firmó una resolución para incrementar las dietas en la Cámara de Diputados. El incremento se abonará en tres cuotas y, como anticipó Letra P , será menor al 80% . "No podía permitir que vaya al recinto, porque salía cualquier cosa", justificó su decisión el riojano, en una clara diferenciación de Victoria Villarruel .

El titular de la cámara baja hizo el anuncio durante el brindis por el Día del Periodista, en el bajo recinto de Diputados. "El Presidente no está de acuerdo con el aumento. Yo no estoy de acuerdo, pero mi deber es garantizar el funcionamiento. Hemos dispuesto que sea en tres cuotas", sostuvo Menem. Cuando le preguntaron si la suba sería del 80%, contestó: "No, menos".