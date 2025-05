La Libertad Avanza juntó mayoría para desplazar a Marisa Graham de la Defensoría de la Niñez

La jujeña había votado a favor de Graham en marzo, en un acuerdo con Unión por la Patria (UP) para ser presidenta de la comisión. Desde ese cargo, se sumó al oficialismo para echarla, al desconocer la resolución firmada por la funcionaria para prorrogarse el mandato, ante la falta de un concurso para reemplazarla.

La votación para echar a Graham tuvo el respaldo por LLA de Nadia Márquez (Diputados), Vilma Bedia (Senado); las macristas María Sotolano (Diputados) y Andrea Cristina (Senado), y las radicales Sarapura y Gabriela Valenzuela (Senado). UP quedó en minoría y sostuvo que la votación era ilegítima, porque se requerían dos tercios.

Sarapura pidió un cuarto intermedio hasta el martes para evaluar el futuro de la Defensoría, que en los hechos este jueves no podría abrir.

El triunfo de La Libertad Avanza

El libertario Nicolás Mayoraz fue el encargado de defender la salida de Graham. "Está ocupando ilegalmente e inconstitucionalmente un cargo para el que fue elegida por un plazo determinado; la actitud raya el delito de sedición”, sostuvo el santafesino.

La Comisión Bicameral removió a Marisa Graham de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Termina una época oscura y perversa. pic.twitter.com/Uue8i5AONg — Santiago Santurio (@Turios) May 28, 2025

“No podemos aceptar que una persona decida por sí violar la ley que claramente estableció el plazo de su mandato. Sería grave que este Congreso convalide esta irregularidad que no tiene antecedentes”, señaló. La respaldó Sotolano: “No queremos que Marisa Graham esté al frente de la Defensoría, éticamente no corresponde que siga en su cargo; la Defensoría está acéfala per se”.

Unión por la Patria intentó sin éxito evitar la votación. “Es de una irresponsabilidad absoluta descabezar la Defensoría”, sostuvo el senador Daniel Bensusán.

El cargo del Defensor del Niño se creó por medio de la Ley 26.061 en 2005, pero recién en 2017 pudo crearse la bicameral encargada de su designación. Graham fue elegida en 2019, luego de haber pasado por concurso público, audiencias y un examen escrito.

Además, fue votada por ambas cámaras del Congreso. Su designación estuvo a punto de caerse porque un sector se negaba a que asumiera por su respaldo al aborto. En el Senado recién fue aprobado su pliego en febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia. En marzo debía dejar el cargo, pero se prorrogó el mandato. Ahora fue desplazada.