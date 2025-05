Francisco Azcué fogoneó un acuerdo con LLA y calentó la previa del congreso de la UCR en Entre Ríos

Azcue UCR con Oviedo en Concordia 222.jpg Francisco Azcué fogoneó un acuerdo de la UCR con LLA y recalentó la previa del Congreso radical en Entre Ríos.

En su argumentación a favor del frente electoral con LLA, apuntó contra el kirchnerismo y habló de “enemigos”, quienes aseguró están “expectantes” por volver. “Hoy necesitamos más que nunca fortalecer nuestro frente, porque nuestro enemigo está ahí afuera y quiere volver. No aceptan que la gente no los quiere más, están ahí con las mentiras, con el asistencialismo, con periodistas ensobrados, esperando que nos equivoquemos, que nos peleemos entre nosotros para que la gente tropiece y los vuelva a elegir. No lo podemos permitir, no podemos volver a ese populismo descarado que nos ha destruido. La UCR tiene mucho para dar, no le tengan miedo a encarar un frente, porque tenemos tanta identidad que podemos integrar cualquier frente y nunca vamos a perder nuestra esencia”, arengó.